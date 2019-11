L'assessore Loperfido: nessuna violenza si aiuterà a gestire situazioni di pericolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPORDENONE Apprendere le mosse di judo e karate per difendersi dai bulli a scuola. «Il progetto - mette subito in guardia l'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido - punta a sensibilizzare gli studenti alla non-violenza. Le tecniche di alcune pratiche sportive, come judo, karate o arti marziali, servono proprio a controllare manifestazioni e comportamenti aggressivi. Si tratta - precisa l'assessore - di corsi di difesa personale attraverso l'apprendimento delle tecniche efficaci di comportamento che uniscono l'aspetto...