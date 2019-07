L'assessore Bini: pronti a discutere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REGIONEPORDENONE «Chiedo al presidente Da Pozzo, come da lui stesso annunciato, una ricognizione con tutta la base per capire quale è l'indirizzo richiesto dagli stessi operatori e una volta completata sono assolutamente a disposizione per un confronto». Così l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini commenta i dati dell'indagine curata da Format Research sullo slittamento di almeno tre settimane dei saldi. Il presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo parla infatti di una «proposta di riforma che...