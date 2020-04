«La situazione che si è creata a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus, mette in crisi alcuni capisaldi delle politiche tese a ridurre la mobilità individuale a favore di quella collettiva. In parallelo, incentiva mezzi poco o per nulla inquinanti, come le biciclette». E' questa l'analisi dell'assessore Cristina Amirante, che ha redatto un documento da inviare all'Associazione nazionale dei comuni italiani: «In questo frangente, in cui il distanziamento sociale sembra essere la misura più efficace per il contenimento del virus, se l'obiettivo è mantenere più distanza tra le persone che si muovono, il trasporto pubblico locale è giusto l'opposto: si basa infatti su una concentrazione di persone trasportate. L'abbandono temporaneo dei mezzi pubblici - ipotizza - porterà ad una maggior congestione sulle strade, al peggioramento dell'efficienza del sistema viario oltre che della sicurezza. Se quindi tutte le misure messe in campo per favorire la mobilità ciclabile possono essere incentivate - ravvisa - bisogna altresì tenere presente che non tutti possono andare in bicicletta, tenendo anche presente che i ciclisti sono spesso indisciplinati». Una componente fondamentale, almeno per Pordenone, riguarda lo spostamento a piedi. «Favorendo la sosta gratuita dell'auto privata in spazi posti sui principali assi di penetrazione urbana e raggiungendo a piedi (su distanze entro un chilometro) il centro, l'ospedale e le cittadelle di servizi - ricorda l'assessore - sarà importante sviluppare le infrastrutture pedonali (marciapiedi, ztl, zone a traffico residenziale e zone 30), così da permettere a tutti di camminare». (Al.Co.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA