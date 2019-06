L'assalto veneto al Cro Un polo da 170 posti letto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISCHIO D'OLTRE CONFINEPORDENONE L'assalto alla sanità pordenonese dal fronte veneto non è certo una novità di queste settimane. È già da qualche anno che la regione confinante con la nostra ha attuato un piano per arginare la fuga di paziente veneti negli ospedali del Friuli Venezia Giulia e contemporaneamente per attirare pazienti friulani nei centri sanitari veneti. È dentro questa strategia che negli ultimi anni si sono sviluppate specialità mediche (come l'Ortopedia di Monastier, la riabilitazione di Motta di Livenza, il...