L'ARRESTO

PORDENONE Il viaggio a Mestre aveva un unico scopo: acquistare eroina e hascisc. Due giovani pordenonesi, incappati nei controlli anti Covid-19, dovranno rispondere per la detenzione dello stupefacente e per aver trasgredito al divieto di allontanarsi da Pordenone.

Nicholas C., 22 anni, difeso dall'avvocato Francesco Silvestri, sarà il primo a sperimentare il nuovo protocollo sulle udienze in streaming sottoscritto lunedì da Tribunale, Procura, Ordine degli avvocati e Camera penale di Pordenone. Il ragazzo è stato infatti arrestato e, su indicazione del sostituto procuratore Carmelo Barbaro, posto ai domiciliari.

UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA

Oggi l'udienza di convalida si terrà davanti al gip Monica Biasutti. Il protocollo, che porta la firma del presidente della sezione penale Eugenio Pergola, del procuratore Raffaele Tito e degli avvocati Roberto Lombardini e Alberto Rumiel, prevede che l'udienza si celebri in videoconferenza. L'attività giudiziaria, infatti, in questo momento è sospesa per tutelare la salute pubblica.

Finché non sarà finita l'emergenza sanitaria, le udienze urgenti saranno celebrate in streaming, con la possibilità di scambiarsi atti, produrre documenti e di colloquiare attraverso una chat room a cui possono partecipare soltanto le persone interessate: giudice, pm, cancelliere, indagato e avvocato. Il palazzo di giustizia di Pordenone anche stavolta farà da apripista a livello regionale. Dopo aver adottato per primo misure tese a limitare il contagio, il presidente Lanfranco Tenaglia adesso ricorre alla tecnologia per garantire l'attività urgente senza correre il rischio di contagi.

LA DROGA

A tradire i due giovani pordenonesi è stato il loro spostamento in auto. Quando Nicholas C. è stato riaccompagnato a casa, una pattuglia della Squadra Volante ha notato un 25enne che usciva dal portone di un condominio e saliva frettolosamente in auto. I poliziotti lo hanno seguito intimandogli di accostare in prossimità di un posto di blocco della Polizia locale. Quando gli è stata chiesta l'autocertificazione, ha consegnato spontaneamente un sacchetto con 4 grammi di eroina (in sasso) e un involucro con due pezzetti di hascisc, in tutto 11 grammi.

I poliziotti hanno contattato i colleghi della Squadra Mobile e sono cominciati gli approfondimenti. Non è stato difficile risalire al 22enne. Il giovane è stato raggiunto e sottoposto a perquisizione. In bagno gli investigatori hanno recuperato 39 grammi di eroina e in altri nascondigli dell'appartamento sono stati trovati 10 grammi di hascisc (entrambe le sostanze sono risultate positive al narcotest).

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti gli hanno sequestrato anche un bilancino di precisione: il sospetto è che fosse utilizzato per pesare le dosi di eroina o hascisc.

LE INDAGINI

Da quanto emerso dai primi accertamenti, gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata ai consumatori della zona del Pordenonese. Il 25enne vista la limitata quantità di stupefacente trovata in suo possesso ha evitato l'arresto, ma è stato comunque denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Non ha invece evitato la denuncia per aver violato le disposizioni relative al divieto di spostamento al di fuori del Comune di residenza, perché con la sua auto lunedì mattina avrebbe accompagnato l'amico a Mestre per acquistare la droga. Anche Nicholas C. è stato denunciato per essersi allontanato da Pordenone.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA