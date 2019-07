L'ARRESTO PORDENONE Era così agitato che, per evitare che la situazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOPORDENONE Era così agitato che, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, i poliziotti della Squadra Volante lo hanno neutralizzato con lo spray urticante. È successo domenica mattina, verso le 7.30, in stazione a Pordenone. Omar Coller Cravin, 23 anni, residente a Chirignago (Venezia), stava viaggiando sul regionale diretto a Venezia. Il suo capolinea sono diventati gli uffici della Polfer e della Questura. Scortato dai poliziotti, ieri mattina è stato accompagnato in Tribunale, dove è stato processato per...