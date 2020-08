L'ANTICIPAZIONE

TRIESTE Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, quella che il Coronavirus ha preso e rivoltato in poche settimane di fine inverno, non ci saranno grandi cambiamenti. La situazione in Fvg è ampiamente sotto controllo, ma allentare adesso la presa su alcune delle regole di base per prevenire il contagio sarebbe rischioso, soprattutto per il messaggio che potrebbe passare. Ma alcune battaglie la Regione le porterà avanti lo stesso: la prima riguarderà il trasporto scolastico, che il Fvg vorrebbe a piena capienza; la seconda si riferirà invece alla presenza del pubblico nei palazzetti. Sono queste le principali istanze che dovranno essere definite in vista dell'ordinanza regionale che entrerà in vigore il primo settembre, cioè alla scadenza di quella che perderà il suo valore alla mezzanotte del 31 agosto.

PUNTI CHIAVE

Si parte dal trasporto scolastico. Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, su questo punto è stato categorico: «Senza gli autobus pieni, senza una svolta da parte del governo, non si può partire con la frequenza scolastica». In queste ore, nelle stanze della Regione in piazza Unità a Trieste si sta valutando anche l'opzione forzatura. Un'ordinanza locale meno restrittiva rispetto alle regole-quadro nazionali però provocherebbe uno scossone del quale il gruppo delle Regioni non ha bisogno. La frattura la si è evitata - in extremis - anche alla fine del lockdown. Provocarla adesso sarebbe rischioso. Come accaduto in tarda primavera, quindi, si proverà a percorrere la strada della mediazione: Fedriga, rappresentante del Fvg, proverà a rendere maggioritaria la linea che punta al ripristino della massima capienza per gli scuolabus, derogando al principio del distanziamento verticale degli alunni basandosi sull'uso corretto e continuato delle protezioni per naso e bocca. L'appuntamento-chiave andrà in scena all'ultimo minuto, cioè lunedì mattina. Il Fvg dovrà avere una sua ordinanza entro sera, mentre poche ore prima la Conferenza delle Regioni sarà dedicata proprio al tema del trasporto scolastico.

Il secondo punto in discussione è quello relativo alla presenza del pubblico all'interno dei palazzetti, quindi al chiuso. Si tratta di un tema delicato, dal momento che un'eventuale ordinanza meno restrittiva rispetto a quella attuale dovrà comunque tenere conto di una presenza contingentata degli spettatori. Il nodo è rappresentato dalla partita di pallacanestro (Supercoppa italiana) tra Trieste e Trento, in programma nel capoluogo regionale domani alle 20. Il presidente Fedriga ha concesso con una ordinanza la presenza di mille spettatori. Si tratta di un provvedimento una tantum, perchè per il resto l'argomento sarà trattato per definire esattamente come comportarsi.

PRECAUZIONE

Per assistere a qualche allentamento in più sul fronte delle norme anti-contagio, i cittadini del Friuli Venezia Giulia dovranno attendere perlomeno un altro mese. L'ordinanza sarà in vigore sino al 30 settembre incluso e non prevederà alcun cambiamento ad esempio in merito all'uso delle mascherine, anche perché la norma nazionale ora esclude la possibilità che le Regioni applichino provvedimenti diversi, se non più restrittivi. Anche le linee guida che permettono alle attività economiche di rimanere in moto non cambieranno: sono quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni a inizio luglio, e non è in calendario un incontro per ridefinirle.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

