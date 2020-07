L'ANNUNCIO

PORDENONE La Regione concederà gratuitamente, per 12 mesi, agli Enti locali che ne faranno richiesta, immobili di sua proprietà non immediatamente fruibili per fini istituzionali, da utilizzare affinché l'anno scolastico 2020-2021 possa prendere avvio seguendo le misure di sicurezza legate al Coronavirus. A settembre, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza. Gli Enti locali, nei territori di rispettiva competenza, hanno avviato la ricognizione degli spazi scolastici esistenti e di altri eventualmente disponibili per individuare soluzioni capaci di garantire il rispetto del distanziamento. Al momento, alla Regione sono già pervenute alcune richieste per la concessione di spazi con i quali far fronte alle necessità di un numero maggiore di locali in cui ospitare le strutture scolastiche, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento. «La Regione - spiega l'assessore Callari - dopo una attenta ricognizione, ha constatato di avere la disponibilità di immobili che possono essere temporaneamente ceduti agli Enti locali e che metteremo a loro disposizione per affrontare le particolari esigenze dell'anno scolastico 2020-21».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA