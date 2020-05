L'ANNUNCIO

PORDENONE Dal primo giugno riaprirà il centro di raccolta dei rifiuti, senza più l'obbligo di prenotare. È questa la novità comunicata dall'assessore Stefania Boltin che, d'accordo con Gea, ha deciso che dall'inizio del mese prossimo gli accessi non saranno più su appuntamento. Saranno comunque contingentati da dei volontari: potranno entrare una o al massimo due persone per volta e sarà necessario che ognuno indossi guanti e mascherina. «Questo avverte Boltin per preservare la salute di tutti e in particolare quella degli operatori di Gea. I conferimenti dovranno essere molto rapidi e non saranno consentite soste prolungate». Una scelta, quella dell'amministrazione e di Gea di riaprire completamente a partire dal 1 giugno, dovuta anche all'esigenza di dare un taglio alle prenotazioni che si sono formate: «Arrivano sino alla fine di maggio osserva l'assessore e c'è chi si stava prenotando già per giugno. Di questo passo si sarebbe creato un tappo, che avrebbe rallentato tutte le operazioni e allungato ulteriormente i tempi. Teniamo conto che quotidianamente le operatrici di Gea ricevono circa 150 chiamate: numeri che dimostrano come in periodo di lockdown i cittadini ne hanno approfittano per svuotare garage, soffitte e cantine». C'è un altro dato: è aumentata la quantità di rifiuti in genere, tant'è che Gea, in alcuni punti della città, è stata costretta ad implementare nelle varie isole ecologiche il numero di cassonetti per la raccolta di umido e vetro.

Sul fronte degli abbandoni, invece, non si registrano nuovi casi. La situazione è infatti tenuta costantemente sotto controllo, e da parte dei cittadini c'è stata un'attenzione maggiore rispetto al passato. La guardia, però, resta molto alta anche perché questi sono fenomeni destinati a riprendere con una certa ciclicità. In aiuto all'amministrazione comunale e a Gea arriveranno sofisticate fototrappole. Dovevano essere già arrivate ma l'emergenza Coronavirus ha rallentato tutto. «Non solo potranno essere impiegate in orario serale e notturno anticipa Boltin ma saranno funzionanti soltanto quando rileveranno la presenza di un'automobile che si ferma in prossimità dell'area in cui sono state posizionate. È in quel momento che cominceranno a filmare ciò che accade. Con questa nuova strumentazione, della quale Gea ha intenzione di dotarsi quanto prima, sarà molto più semplice stanare chi continua a sporcare e ad inquinare la nostra città». La vera novità sta nel fatto che le fototrappole saranno attive in orario notturno, quando - lo stanno dimostrando i ritrovamenti di rifiuti - ancora diverse zone vengono trasformate in vere e proprie discariche. «Abbiamo appurato sostiene come ormai sia diventata una prassi consolidata quella di aspettare l'imbrunire e lì, su un isolotto, gettare qualsiasi cosa: dai calcinacci agli pneumatici usurati, dai sacchi di immondizia con all'interno qualsiasi cosa agli oli esausti. Sino a questo momento, però, non siamo ancora riusciti ad individuare i responsabili. Ma una cosa è certa: i controlli ci sono e, proprio grazie all'aiuto della tecnologia, sono convinta che prima o poi riusciremo ad individuarli». In via Volt de Querini, inoltre, personale di Gea ha provveduto a pulire le olivie, gli appositi contenitori adatti alla raccolta degli oli vegetali esausti. «Qualcuno osserva Boltin aveva pensato di sporcare l'apertura della stazione di raccolta. Conseguentemente nessuno più si sta recando lì a conferire».

