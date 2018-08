L'ANNIVERSARIO FIUME VENETO «La grande battaglia per ottenere più sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOFIUME VENETO «La grande battaglia per ottenere più sicurezza sul lavoro deve essere oggi culturale: occorre fare capire a tutti i livelli che non è una perdita di tempo ma è una garanzia di vita, che in caso di responsabilità per omissioni ci saranno conseguenze da pagare e che risarcire è civiltà». Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervendo alla cerimonia per il 62° anniversario della tragedia di Marcinelle. La commemorazione mantiene il suo carattere itinerante nel...