L'ANDAMENTO

PORDENONE Nel Distretto Nord (Maniaghese e Spilimberghese) si registra la percentuale più alta di morti (1.261 ogni cento mila abitanti) per comportamenti e stili di vita sbagliati. Seguono l'area urbana (Pordenone, Porcia, Cordenons, San Quirino, Roveredo in Piano) con 1.066, Est (San Martino, Valvasone, Casarsa, San Vito, Sesto e Morsano) con 1.062, Ovest (Sacile, Aviano, Budoia, Fontanafredda, Caneva, Polcenigo) con 955 e Sud (Zoppola, Fiume, Azzano, Prata, Pasiano, Chions, Pravisdomini) con 867. Nel 2018 la zona montana e Pedemontana ha annotato un tasso di mortalità più elevato per le donne (anche se non significativamente) e in linea per gli uomini.

I tassi di mortalità evitabile (con l'adozione di corretti stili di vita e con una forma di prevenzione primaria) sono dovuti al consumo di alcol e al fumo e sono i più elevati rispetto alla media aziendale così come la presenza più elevata di patologie croniche in tutte le fasce di età e in entrambi i generi. Se nel Distretto Nord si registra un valore particolarmente elevato di mortalità evitabile tra 5 e 74 anni e di decessi attribuibili al consumo di alcol e all'abitudine al fumo, quello Urbano presenta invece tassi più bassi di mortalità evitabile con la prevenzione primaria e per il fumo e quello Sud per il consumo di alcol. In provincia di Pordenone nell'ultimo decennio si sono verificati 342 casi di suicidio (258 maschi e 84 femmine), pari a un tasso grezzo di mortalità per suicidio di 10,9 per 100 mila abitanti, superiore a quello medio regionale (9,9). Il primato è del Distretto Urbano (12,9 ogni cento mila abitanti) seguito da Nord (12,7), Sud (9,4), Est (9,3), Ovest (8,9). I suicidi nel Friuli Occidentale mostrano rilevanti differenze di genere: il rapporto maschi-femmine è pari a 3,1. Nei maschi i tassi di mortalità per suicidio non solo sono molto più elevati, ma tendono ad aumentare con l'età; nel genere femminile i tassi sono più bassi e non si osserva un incremento nelle classi di età più avanzate. Negli ultimi anni si rileva tuttavia un incremento tra le donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

