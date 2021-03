L'ANALISI

PORDENONE Le proiezioni sono peggio dei dati attuali. In provincia di Udine, poi, fanno tremare le vene ai polsi. Il calcolo è stato elaborato dalla task force regionale e anticipa come potranno essere i prossimi giorni. Si parla di incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti, quindi della concentrazione dei casi attivi. Nel Friuli Centrale il valore schizzerà da 353 a 393 casi su 100mila residenti. Un valore che supera di molto i 250 contagi oltre i quali secondo il Dpcm si procede alla chiusura delle scuole. Sono numeri vicini a quelli delle settimane peggiori, ma raggiunti in molto meno tempo. Nel Goriziano l'incidenza salirà da 220 a 244 casi, a Trieste da 144 a 147, a Pordenone da 107 a 113. A livello regionale, nell'ultimo monitoraggio l'incidenza era di 233 contagi, ma crescerà di molto. «C'è un aumento dei casi tra i più giovani, mentre calano le infezioni tra gli over 80, grazie ai vaccini - ha spiegato Fedriga -. Vediamo anche un incremento dei contagi sui tamponi, che passano dal 7,6 al 13,1 per cento. C'è un raddoppio. I focolai sono in tre ambienti principali: famiglia, lavoro e scuola. Il picco sarà a metà marzo». I nuovi cluster sono cresciuti da 246 a 369 in sette giorni. L'incidenza è in aumento nella fascia tra gli 11 e i 18 anni di età.

I CEPPI MUTATI

C'è il capitolo variante inglese, non presente solo in provincia di Trieste. Nove casi sono udinesi, quattro goriziani. A Pordenone l'incidenza è molto minore (un caso), mentre a Trieste preoccupa la vicinanza alla Slovenia, con i flussi poco controllabili dei transfrontalieri.

LA PROSPETTIVA

Oggi i dati regionali saranno inviati all'Istituto superiore di sanità per l'elaborazione della pagella che porterà poi al colore dell'intero territorio, fatte salva ovviamente le decisioni locali di cui si parla nell'articolo principale. Tutto dipenderà dal livello di rischio che sarà assegnato alla Regione, e non solo dal valore Rt. Se il rischio sarà alto, la regione scivolerà tutta verso l'arancione da lunedì. In caso invece di rischio moderato resteranno in arancione solo le province di Udine e Gorizia, mentre Trieste e Pordenone saranno ancora gialle.

IL BOLLETTINO

Ieri nuovo rialzo del tasso di contagio, balzato al 7,8 per cento sui tamponi. Sono stati trovati 693 casi, 451 solo in provincia di Udine. I totalmente guariti sono 62.655, i clinicamente guariti 2.080, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.107. I decessi registrati sono nove, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 19 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie intensive sono 62 (uno in più), mentre quelli in altri reparti risultano essere 386, cioè sei in più rispetto a martedì. In provincia di Pordenone non ce l'ha fatta un uomo di 76 anni di Sacile.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 15 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre tra gli operatori sanitari risultati tre contagiati all'interno delle stesse strutture. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un infermiere, tre tecnici e due operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un ostetrica e un operatore socio sanitario. Infine, da evidenziare le positività di due persone rientrate dall'estero (Tunisia e Corea del Sud).

M.A.

