PORDENONE La tendenza ad iscrivere i figli al liceo viene confermata, ma molti studenti rivedono le proprie scelte. «Tutti optano per i licei fa notare Paola Stufferi, dirigente del Flora di Pordenone ma non tutti sono fatti per queste scuole e molti decidono di venire al Flora». Lo stesso dicasi per il Kennedy: molti escono da questa scuola per entrare nelle classi dell'Ipsia Zanussi, mentre dal Majorana o Grigoletti ci si sposta generalmente al Mattiussi. «Molti di quelli che sono già stati bocciati e si rendono conto di non riuscire a portare avanti l'anno scolastico, in questo periodo escono dalla nostra scuola», rivela la dirigente del Grigoletti, Ornella Varin. Le fa eco la collega del Kennedy, Laura Borin: «Dopo gli scrutini del primo quadrimestre sono molti i ragazzi in uscita, è giusto un riorientamento». Per alcuni giovani le richieste risultano troppo elevate, magari non si apprezzano nemmeno le materie di settore. Dunque è bene rivalutare e capire cosa si vuole fare davvero e impegnarsi diversamente. Si capisce che a 13 anni, un ragazzo possa intraprendere la scelta sbagliata, altra materia è quella che riguarda i genitori che su indicazione dei professori delle medie, continuano a spingere i ragazzi al liceo. D'altro canto, non si può a negare a priori la voglia di provare a seguire il proprio sogno. Se ci si scontra con una dura realtà, poi, non si fa altro che dirigersi verso un altro istituto. I ragazzi che cambiano classe si adattano già nell'arco delle primissime settimane alla nuova realtà. Spesso i risultati sono sorprendenti, poiché vi è una diversa motivazione. «Ci sono lavori molto ricercati dal mercato fa notare la dirigente Stufferi che si possono fare solamente frequentando gli istituti professionali: penso allo chef, all'operatore socio-sanitario, all'idraulico, all'ottico, per fare solo qualche esempio». Chi esce da un istituto professionale può sempre decidere di continuare gli studi. «Abbiamo riscontrato negli anni fa notare la dirigente che ad esempio chi si vuole orientare verso le professioni socio-sanitarie, come infermieristica o fisioterapia, è più probabile che passi i test di ammissione se esce dal nostro istituto, piuttosto che da un liceo, poiché dedichiamo delle ore di lezione al quinto anno in preparazione agli esami». I meccanici diplomati all'Isis Zanussi, come del resto gli elettronici e gli idraulici sono richiestissimi, per non parlare dei tecnici del Kennedy, in cui le aziende bussano in corso d'anno alle porte della scuola. Anche i tecnici delle costruzioni e dell'ambiente sono ricercati dagli studi di architettura e ingegneria, dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese private. Eppure, c'è ancora parecchia resistenza culturale, si preferisce il liceo che dà un'ottima preparazione ad affrontare tutti i percorsi, ma è necessario che i giovani si armino di pazienza, studio intenso, buona volontà, sacrificio e tutto questo si deve pensare a lungo termine. Eppure, anche a livello regionale il 52,2% dei ragazzi sceglie i licei; i tecnici reggono il colpo con il 37%, contro il 36,9% dell'anno 2018-2019, mentre i professionali scendono dal 12,2% al 10,8%.

