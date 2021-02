L'ANALISI

PORDENONE La notizia è che la zona gialla, almeno per ora, tiene. Sono passate due settimane da quando il Friuli Venezia Giulia ha abbandonato la fascia intermedia delle restrizioni per abbracciare invece il colore più tenue prima del bianco, cioè quello che di fatto riporterebbe l'orologio alla situazione della scorsa estate. E in questo lasso di tempo, di solito considerato significativo dal punto di vista epidemiologico (la quarantena stessa, ad esempio, dura 14 giorni), i contagi non sono risaliti come si temeva. Anzi, non hanno mai smesso di calare rispetto alle rilevazioni precedenti. E a ruota, dopo una prima fase alta e stabile, sono arrivati anche i ricoveri, protagonisti di un vero e proprio crollo soprattutto nell'ultima settimana.

I DATI

Sabato 31 gennaio, con la regione ancora in zona arancione, erano stati trovati 396 casi, ma su meno di 5mila tamponi. Il tasso di contagio era ancora alto, rispetto a quello attuale. In quella settimana si viaggiava praticamente sempre attorno ai 500-600 contagi al giorno, con un tasso sempre superiore al 6-7 per cento. L'incidenza sulle due settimane sui 100mila abitanti era superiore ai 500 casi, tant'è che l'Europa aveva fatto tornare il Fvg in rosso scuro, certificando il rischio massimo. Nella seconda settimana di zona gialla, invece, l'incidenza sui 14 giorni è scesa sotto il livello di allarme europeo e i contagi sono scesi rispettivamente del 10 e del 19 per cento nelle ultime due rilevazioni ufficiali.

IN CORSIA

Gli ospedali ora respirano davvero. In un mese i ricoveri sono calati di 250 unità, tra Area medica e Terapia intensiva. Ieri un'altra discesa: i pazienti in Area medica sono scesi a quota 425, mentre nelle Rianimazioni si è assistito a un calo di quattro persone ospitate: ora sono 60.

IL BOLLETTINO

Tasso di contagio ancora in calo, ieri, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Su 9.261 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari) sono stati riscontrati 357 nuovi casi di Coronavirus, per un'incidenza sui test del 3,8 per cento, più bassa di quella rilevata venerdì. I totalmente guariti sono 57.451, i clinicamente guariti salgono a 1.778, mentre diminuiscono le persone in isolamento che ora risultano essere 9.536. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 71.932 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.153 a Trieste, 32.155 a Udine, 16.218 a Pordenone, 8.552 a Gorizia e 854 da fuori regione.

I DECESSI

In regione sono stati registrati undici morti nelle ultime 24 ore. Solo una vittima a Pordenone, ma non dovuta strettamente al Covid. Il 45enne di Roveredo Francesco Manuedda (la sua storia è raccontata nelle pagine di provincia) è in realtà stato stroncato da un'emorragia cerebrale. Aveva anche il tampone positivo ma non i sintomi del Covid.

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 9 casi di positività tra le persone ospitate, mentre gli operatori sono in totale 3. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un assistente religioso; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un oss.

M.A.

