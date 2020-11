GLI OBIETTIVI

PORDENONE Il percorso più avanzato è quello per la sicurezza partecipata, raggiunto all'86%; il più arretrato, il potenziamento dei servizi e la densificazione dell'abitato, fermo al 68%. Complessivamente, gli obiettivi fissati dal Dup (Documento unico di programmazione) 2019-2021 sono stati raggiunti al 76,6% , «e dunque in linea con quella che è la programmazione del bilancio di mandato di questa amministrazione», ha sottolineato l'assessore al Bilancio Mariacristina Burgnich, in occasione dell'approvazione da parte del consiglio comunale della ricognizione dello stato di attuazione e del nuovo Dup. Per ogni asse strategico e per ogni linea programmatica è indicato il grado di realizzazione alla fine del 2019. Fra gli obiettivi prevalgono dunque i bollini verdi, che indicano i traguardi raggiunti per almeno il 64%, in linea con quanto programmato. Ma non mancano alcuni bollini gialli (dal 60 al 64%, in ritardo sulla programmazione) e i bollini rossi (fra zero e 59%, in ritardo sulla programmazione).

BOLLINO GIALLO

È giallo il nuovo parcheggio di viale Dante, la cui realizzazione è affidata in concessione alla Gsm, originariamente prevista entro il 31 dicembre del 2019, così come un intervento di tutela e recupero ambientale, la riqualificazione del parco Galvani, gli interventi di manutenzione straordinaria di ricalibratura idraulica del sistema idrografico minore nella zona di Torre, in via Musile, l'approvazione del nuovo Piano comunale di settore della telecomunicazione.

BOLLINO ROSSO

L'elenco dei bollini rossi comincia invece con la predisposizione del Piano del traffico da parte della Gsm e continua con il collegamento ciclopedonale parco Reghena-lago della Burida, la riqualificazione dello storico lavatoio di viale Gorizia, il progetto di monitoraggio sperimentale nel quartiere di Torre, finalizzato alle possibili azioni da attuarsi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera, l'attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche dell'Agenda urbana - Progetto ambientale per la zona di Torre e via Piave, la definizione dell'analisi dello stato di fatto e la definizione dei fabbisogni per la caratterizzazione dei parchi, giardini e aree verdi e la pianificazione del patrimonio verde in città, il collegamento fra l'attracco del Noncello, via Codafora e il parco Reghena (i progetti ambientali andranno in breve a gara), il progetto Adotta un'aiuola o un'area verde, la variante generale di assestamento del Prgc (approvata lo scorso settembre, mentre la ricognizione è aggiornata alla fine del 2019). Nel sociale, le frenate riguardano la predisposizione, avvio e attuazione dell'Atto territoriale per il contrasto della povertà e la revisione del regolamento degli orti sociali mentre nella macchina comunale si attende la predisposizione dello studio di fattibilità per l'ottimizzazione gestionale del servizio farmacie.

SCUOLE E SPORT

E poi le scuole. Bollino giallo per la sistemazione dell'area esterna del complesso di via Vesalio e per il secondo lotto dell'adeguamento sismico della IV Novembre, oltre che per l'avvio della gara per l'affidamento del servizio mensa e l'elaborazione della documentazione per la gara di fornitura delle derrate alimentari alle cucine comunali; bollino rosso per l'adeguamento sismico delle scuole Gabelli. Nello sport, il cartellino rosso è per l'ampliamento del Palazen di Villanova e la sistemazione del Polisportivo, nello stesso quartiere, per ottenere nuovi spogliatoi e spazi per le associazioni.

