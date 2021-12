L'INDIGNAZIONE

PORDENONE Dalla Lega al Pd, dal Movimento 5 stelle al sindaco di Pordenone. La Regione, i parlamentari, un'ondata quasi scontata di sdegno. Il bersaglio, però, stavolta era un altro. Non Fedriga, non un sindaco, non Draghi. Era un'Azienda sanitaria, quella di Pordenone e del Friuli Occidentale. E il suo vertice, simbolico e de facto, il direttore generale Joseph Polimeni. Non era in ospedale, ieri mattina, ma l'eco dei messaggi lanciati al cancello di via Montereale gli è arrivata praticamente in tempo reale.

SORPRESA

«Ho appreso dell'azione preventiva da parte del questore Marco Odorisio - ha detto - che ringrazio per la consueta solerzia e attenzione che dedica al territorio. Mi avevano informato che alcuni manifestanti erano arrivati fino alla direzione sanitaria ma sono stati bloccati dalla polizia. Non ho altri commenti da fare - ha aggiunto - se non prendere atto che queste persone saranno anche sanzionate per il mancato rispetto della normativa Covid e perché la manifestazione non era stata preventivamente autorizzata. A noi non rimane che continuare a lavorare, in silenzio e con ancora maggiore intensità, a beneficio della comunità». Poi però va oltre: «Io sono un medico con tre specializzazioni, andate a chiedere a loro le motivazioni della protesta. Ho fatto la terza dose del vaccino. Questi prodotti hanno eradicato dalla storia dell'uomo le malattie, come il vaiolo che oggi è una patologia solo da laboratorio. No comment, in queste situazioni c'è solo da farsi il segno della croce e continuare a lavorare».

IN CITTÀ

Arriva verso sera il messaggio del sindaco Alessandro Ciriani. «Il tentativo di un manipolo di no.vax di entrare in ospedale per manifestare - tuona affidandosi a Facebook - è stato patetico, oltre che un fiasco colossale. Manifestare è un diritto ma si devono rispettare le leggi, le idee altrui e soprattutto il buon senso. Non occorre aggiungere altro». Così il vicesindaco Loperfido: «Pordenone è una città in cui le regole si rispettano. Le Istituzioni hanno dimostrato che a Pordenone non c'è posto per improvvisati capipopolo. Come amministrazione saremo a supporto, anche tecnologico, di ogni attività investigativa volta a prendere i giusti provvedimenti, fino ad allontanare dalla nostra città questi cattivi maestri».

LA POLITICA

«La sola idea che un'azione di questo tipo che possa andare a buon fine mette i brividi - ha spiegato l'assessore regionale Pierpaolo Roberti -. Se quanto pianificato fosse stato attuato avrebbe infatti compromesso l'operatività di una struttura sanitaria che per sua natura deve rispondere alle esigenze immediate dei cittadini, nella quale in caso di rallentamenti si generano effetti immediati e gravi sulla salute e, spesso, sulla vita stessa dei pazienti. Serve il pugno duro, complimenti al questore». Così la parlamentare dem Debora Serracchiani: «Noi stiamo con chi negli ospedali ci entra per lavorare e prendersi cura di tutti. Dunque tempestiva e doverosa l'operazione preventiva della Questura in contrasto ad azioni pericolose, illegali e destabilizzanti come quella progettata da gruppi no vax a Pordenone proprio contro chi combatte il Covid». «Non può essere accettabile che si tenti di occupare gli ospedali», ha ribadito il consigliere del Pd Conficoni. Il M5s ha parlato di un «fatto inquietante» mentre il senatore di Forza Italia Dal Mas ha fatto riferimento a un «indecente tentativo di portare avanti istanze irresponsabili».

