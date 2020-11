L'ALTRA EMERGENZA

PORDENONE A un mese dall'avvio la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale rischia di inciampare e di procedere a rilento. L'acuirsi della situazione legata al forte incremento dei contagi e l'attesa per il nuovo giro di vite sui lockdown potrebbero fare calare l'attenzione su una questione sulla quale la sanità territoriale, con i medici e i pediatri di famiglia, aveva puntato parecchio nelle settimane scorse. Proprio a fronte di un pericolo legato ai rischi derivanti dalla possibilità che, con l'arrivo del freddo, ci sia il mescolarsi dei virus, il Sars-Cov2 e quello stagionale. Parecchi ambulatori di medicina generale e dei pediatri di base sono a secco di dosi. Sembra essere proprio un problema di fornitura: essendo quest'anno la richiesta molto maggiore le case farmaceutiche stanno rifornendo a singhiozzo le Regione e quindi le Aziende sanitarie dei territori. Che a loro volta riforniscono i medici e i pediatri di famiglia. Eppure la Regione, già nel corso dei mesi estivi, aveva previsto l'acquisto di circa 350 mila dosi, una quantità superiore a quella degli ultimi anni per circa centomila fiale di vaccino.

FORNITURE A RILENTO

Ma evidentemente arrivano a rilento. Inoltre, il fatto che la platea di chi ha diritto al vaccino in forma gratuita si è allargata - l'età dai 65 si è abbassata ai 60 e sono stati ricompresi i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, oltre a tutte le altre categorie a rischio sanitario e professionale - le richieste di sottoporsi alla profilassi anti-influenzale hanno registrato un autentico boom nei primi giorni di ottobre esaurendo di fatto la prima tranche di forniture. E così i medici di famiglia che avevano dato la disponibilità a somministrare i vaccini - come d'altra parte era avvenuto gli anni scorsi - si ritrovano senza dosi con la conseguenza di dover compilare delle liste di attesa per i molti pazienti che chiedono di essere vaccinati. Vale lo stesso per i pediatri di famiglia. Per loro si tratta della prima esperienza su questo fronte: gli anni scorsi infatti i bambini da 6 mesi a sei anni non erano ricompresi nella categoria considerata a rischio a cui garantire l'immunizzazione gratuita. «La disponibilità a vaccinare - sottolinea Sergio Masotti, responsabile regionale dell'associazione sindacale dei pediatri di libera scelta - era stata data. Ma purtroppo fatichiamo parecchio a farci arrivare le dosi. Vengono distribuite con il contagocce. Speriamo che nei prossimi giorni la situazione si sblocchi. Il tempo che abbiamo davanti non è ancora molto. I bambini poi - spiega il pediatra hanno bisogno di due vaccini: il primo e quattro settimane dopo è previsto il richiamo. Perciò sarebbe stato opportuno avere avuto le dosi per tempo». Le farmacie sono ancora a secco stanno perdendo la speranza di poter avere a disposizione una certa quantità di dosi a disposizione di chi il vaccino vorrebbe pagarselo.

FARMACIE A SECCO

«Riceviamo - conferma Francesco Innocente, presidente di Federfarma - continue richieste tutti i giorni alle quali dobbiamo dire di no». E anche Confindustria Alto Adriatico che, oltre un mese fa, aveva lanciato la campagna per vaccinare diecimila lavoratori a spese delle aziende sta ancora attendendo le dosi. La speranza è che la rete di Farmindustria (i produttori di farmaci di Confindustria) riservino. Intanto c'è il fai-da-te. Qualcuno tenta di rifornirsi in Austria. Una azienda del territorio è riuscita ad accaparrarsi circa 200 dosi per i propri addetti in Svizzera.

D.L.

