L'ALLARME ROSSO

PORDENONE Prosegue la corsa contro il tempo nella riconversione di aree e spazi ospedalieri per rispondere ai ricoveri. Anche se ieri per il primo giorno si è registrato un rallentamento. Nell'ospedale di Pordenone si sono riviste un po' tutte le attività con una riduzione ulteriore della sale operatorie (quattro in funzione per emergenze e oncologia) e dell'attività ambulatoriale (con visite non urgenti che slittano) ma i reparti sono in sofferenza con circa 130 ricoverati. Nelle ultime ore sarebbe rientrata l'ipotesi del quarto reparto Covid nell'area chirurgica del padiglione A. Dove, da una decina di giorni, sono ospitati anche i pazienti no-Covid delle Medicine. Sarebbero emersi alcuni casi di positività tra gli operatori.

TUTTE LE PALAZZINE

Quasi tutti i padiglioni ospitano ormai pazienti Covid. Le due Medicine nel padiglione C (quello di Pronto soccorso e Terapie intensive) erano state le prime a essere attivate. Contemporaneamente alla Pneumologia che si trova al terzo piano del padiglione B. Lo stesso della Chirurgia della mano (nell'ambito dell'Ortopedia). Nel blocco A (al sesto piano le sale operatorie) sarebbero diversi i casi recenti di infermieri e oss infetti. Una situazione che rende ancora più difficoltosa e impegnativa la separazione dei percorsi e la messa in sicurezza delle aree no-Covid dove proseguono le attività ospedaliere quotidiane. E che aggrava il problema della carenza di personale: oltre cento sono i medici e gli infermieri Asfo contagiati e costretti a casa. Circa 30 nell'ospedale di Spilimbergo che resta blindato con poco personale in servizio. La Regione ha deciso di trasformarlo in polo Covid prevedendo ricoveri graduali in base alla necessità e alla presenza di operatori. E intanto si cerca di guardare avanti cercando di capire cosa poteva funzionare meglio (visto che l'emergenza era prevista) e come la sanità pordenonese dovrà riorganizzarsi. A farlo è anche l'associazione Amici Abele Casetta prova, seppure nella comprensione della difficoltà del momento, a lanciare una proposta. «Le importanti risorse economiche a disposizione della sanità in questo periodo - sottolinea l'associazione che ha redatto un documento con un gruppo di esperti - e dei mesi a venire sono un'occasione storica per ridisegnare servizi e rete di relazioni e colmare carenze del passato. È il momento per un profondo ripensamento della rete ospedaliera e dei servizi territoriali». A cominciare dal futuro ospedale in cui i posti letto non saranno superiori a quelli attuali. «Va definito nello specifico il ruolo di ciascun ospedale provinciale e un serio rafforzamento dei servizi territoriali. A seguito della pandemia deve essere rivisitato l'assetto funzionale del nuovo ospedale ponendo le fondamenta tecnologiche e organizzative per lo sviluppo della telemedicina».

SOLDI E PERSONALE

«Va definita un'equa ripartizione delle risorse e dei servizi a livello regionale. È necessario un raffronto pubblico e trasparente su tipologie e quantità di servizi tecnologici e dotazione di personale tra le diverse aree territoriali regionali non confondendo i fondi per gli investimenti con quelli correnti che servono proprio per servizi e personale e sui quali Pordenone è penalizzata». Il documento chiede poi di bandire i concorsi necessari a riempire i posti apicali vacanti e di usare al meglio le proposte dei dipendenti per progettare un'azienda in modo partecipato. Non più rinviabile è un tavolo permanente tra Asfo e Cro, privato convenzionato, ordini professionali e terzo settore. Oltre allo sviluppo di sinergie tra Asfo e Cro per costruire percorsi sanitari di qualità centrati sulle persone. Importante anche rilanciare il ruolo della Conferenza dei sindaci per favorire una sanità legata alla comunità sviluppando di più i servizi territoriali coinvolgendo la medicina generale e non dimenticando le aree montane. E l'associazione ora attende che la politica batta un colpo.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA