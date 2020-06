L'ALLARME

PORDENONE Una nottata movimentata. Di angoscia e di lunghe attese per una notizia che, alla fine, ha tranquillizzato tutti. Ma che è arrivata (solo) nella tarda mattinata di ieri. Sirene e voci registrate (in italiano in inglese), udite in gran parte della città dalle 23.30 sino all'una, arrivavano dall'Itst Kennedy. Nessuna esercitazione militare, nessun allarme terremoto, nessun blackout e, tanto meno, nessun problema all'interno dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. Tanto è bastto, però, per gettare nel panico buona parte della città.

L'ALLARME

Si è trattato semplicemente di un malfunzionamento dell'impianto anti-incendio della scuola superiore di via Interna. E non sarebbe nemmeno la prima volta che succede ma, mentre in altre occasioni l'allarme era durato una manciata di minuti, l'altra notte si è udito per più di un'ora. Il messaggio, che dovrebbe scattare soltanto in condizioni di reale emergenza, era preciso: invitava tutti ad abbandonare la scuola. Sembrava, a tutti gli effetti, ad una prova tecnica di evacuazione di studenti ed insegnanti. Peccato che era notte fonda. Sui social network, in particolare, in pochi istanti si è generato il panico. Pagine e gruppi Facebook sono stati inondati da messaggi di persone che chiedevano di essere informati. Del resto sirene e messaggi vocali, insieme, diffusi nel cuore della notte, possono suscitare allarmismo tra i cittadini. Fortunatamente, però, non si trattava di nessun scenario critico. Tant'è che nessun volontario della protezione civile, come ha subito evidenziato l'assessore Emanuele Loperfido, era stato mobilitato. E tanto meno quei messaggi vocali attenzione, attenzione sono stati diffusi dai mezzi della protezione civile stessa che, invece, sono stati ampiamente impiegati nel corso dell'emergenza Covid-19.

LA CONFERMA

Soltanto ieri, in tarda mattinata, è arrivata la conferma. Prima dalla dirigente scolastica del Kennedy, Laura Borin, e successivamente da Giovanni Mazzeo, posizione organizzativa dell'ufficio edilizia scolastica dell'Uti Noncello: tutto è partito dall'edificio di via Interna. La preside ha minimizzato: «Tranquillizzo tutti: non è entrato nessuno e non è andata a fuoco la scuola». La gestione delle scuole secondarie compete (ancora) alle Unioni territoriali intercomunali. «Si è trattato di un falso allarme ha evidenziato Mazzeo partito a causa del malfunzionamento di uno dei tanti sensori di cui il Kennedy è dotato. In genere i sensori si attivano se rilevano del fumo, essendo la scuola dotata di sistema antincendio, ma questa volta si è verificato un malfunzionamento per il quale una ditta specializzata, che si occupa delle manutenzioni, farà le dovute verifiche. Stiamo parlando di sistemi molto complessi e altrettanto sensibili che, in caso di guasto, si attivano senza un apparente motivo. Giovedì notte è successo questo: nessun incendio e, tanto meno, nessuna intrusione».

IL BIDELLO

Ad intervenire, riportando la situazione alla normalità e alla tranquillità, ci ha pensato un collaboratore scolastico del Kennedy che non abita molto distante dalla scuola. Essendo in possesso delle chiavi, è entrato. Si è sincerato che tutto fosse in ordine e ha disattivato l'allarme. Tuttavia il tam tam in rete è proseguito. Ormai la curiosità aveva preso il sopravvento e nessuno, a quanto pare, era in grado di dare una spiegazione su quanto era accaduto. Qualcuno ha ironizzato sulla vicenda, ma la maggior parte degli utenti l'ha seguita con particolare attenzione e con apprensione. Tra questi Giacomo Deperu Carta, architetto e presidente di Arcigay Friuli Nuovi Passi Udine e Pordenone, che riferendosi a sirene e messaggi ha parlato di un qualcosa di inquietante: «Sembrava a uno di quei film ha scritto in risposta ad alcuni messaggi delle invasioni aliene». Per la serie: un po' di fantasia, a volte, non guasta.

Alberto Comisso

