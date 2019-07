CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Sarebbe troppo facile iniziare l'analisi partendo magari dalla nazionalità. Esercizio fin troppo di moda. Ancora più banale parlare di diseguaglianze sociali, di figli di poveri e figli di ricchi, magari limitando ai primi il raggio dell'indagine. In realtà è il criterio geografico, che in quanto tale è indifferente rispetto a conto in banca e passaporto, a vincere la corsa alle spiegazioni del fenomeno. I gruppi di giovani che deviano dai comportamenti ritenuti socialmente corretti si tengono lontani dal centro....