PORDENONE Non è un problema, ma il problema, con tutte le lettere maiuscole. E non è solo un fatto lombardo. Già oggi è diventato anche un fatto - grave - pordenonese. La Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria degli Angeli è al limite della sua capienza, e in attesa che si concretizzi il piano regionale per aumentare i posti letto nei reparti di massima urgenza, ha raggiunto quella linea rossa che si sperava di poter almeno allontanare nel tempo.

L'ospedale di Pordenone lancia l'allarme, che si diffonde in tutta la regione. Si parte da un numero, che è il 15. Tanti sono i posti letto che compongono il reparto di Terapia intensiva nel complesso di via Montereale. Attualmente, con una crescita più rapida negli ultimissimi giorni, si è arrivati a occuparne 12. La sottrazione è semplice: rimangono solamente tre posti liberi in Terapia intensiva. E questo è un fattore non importante, ma cruciale. Significa che il reparto è arrivato alla sua condizione critica, che non è quella terminale ma comunque bisognosa di una soluzione rapida. A confermare i numeri è stato direttamente il direttore generale dell'Azienda sanitaria, Joseph Polimeni, facendo il punto della situazione in merito alla Rianimazione del principale ospedale provinciale.

C'è poi un dettaglio ancora più preciso: la Terapia intensiva di Pordenone, infatti, da quando l'emergenza Coronavirus è diventata tangibile, è stata praticamente spezzata in due: una sezione per i ricoverati comuni e un'altra interamente dedicata ai pazienti che hanno contratto il virus e che hanno bisogno di cure intensive per provare a salvar loro la vita. «Al momento - ha spiegato Polimeni - i pazienti ricoverati nella sezione dedicata al Covid-19 della Terapia intensiva di Pordenone sono nove». E la sezione del reparto dedicata al Coronavirus conta dieci posti. Ecco perché, con una copertura dei posti letto pari al 90 per cento per quanto riguarda la sezione Covid-19, si può purtroppo parlare di un reparto che è arrivato vicino al punto-limite. Nella sezione normale della Terapia intensiva ci sono due posti liberi mentre scriviamo.

La Regione oggi può contare su 29 letti di Rianimazione esclusivamente dedicati al Coronavirus, di cui 12 a Udine, sette a Trieste Cattinara e dieci al Maggiore, sempre nel capoluogo regionale. Il piano prevede, con risorse proprie, di passare in tempi brevi a 94 posti fissi di Terapia intensiva esclusivamente dedicati all'emergenza Coronavirus: nel dettaglio si metterebbero a disposizione 15 altri posti a Cattinara, 12 a Pordenone, 16 a Gorizia, 21 a Palmanova e 30 a Udine. Il secondo step riguarda - finanziamenti da Roma permettendo - un ulteriore aumento dei posti di Terapia intensiva sino a giungere a quota 155 in totale, considerando sia quelli occupati da malati Covid-19 che da malati ordinari. Interpellato, il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha confermato che le operazioni di ampliamento dei posti letto di Terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia «è già stata avviata» e che «sarà portata avanti entro fine mese a seconda del fabbisogno». «È legittimo chiedersi in base a quali criteri sono stati calcolati i dodici posti di terapia intensiva Covid19 assegnati a Pordenone», ha commentato il dem Renzo Liva. Intanto ieri il via al primo cantiere a Cattinara.

