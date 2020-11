L'ALLARME

PORDENONE Non ci sono solo operatori sanitari (in questo caso infermieri, come riportato già domenica) ma anche pazienti contagiati. Per la precisione quattro. Ed è la prima volta che succede in un ospedale nel corso della seconda ondata. La spia rossa dell'emergenza si è accesa a Spilimbergo, dove nel reparto di Medicina sono risultati positivi al tampone diagnostico quattro pazienti che si trovavano ricoverati nella struttura nella quale avevano contratto il virus alcuni infermieri. Il contagio, quindi, non si è fermato ai dipendenti, ma ha raggiunto anche persone fragili e a rischio, creando una vera e propria situazione di emergenza in un luogo che teoricamente doveva essere blindato. È immediatamente scattato il protocollo d'urgenza e i quattro pazienti contagiati sono stati subito spostati dall'ospedale di Spilimbergo, per raggiungere il Santa Maria degli Angeli (tre casi) di Pordenone e la Rsa Covid di Sacile (un caso). Le loro condizioni cliniche non sono più preoccupanti di quanto già non lo fossero in precedenza, ma ora il timore è che all'ospedale di Spilimbergo ci si trovi di fronte ad un vero e proprio focolaio, proprio l'eventualità che si tentava a tutti i costi di evitare nella seconda ondata. La Medicina dell'ospedale pedemontano è blindata: sono bloccate ammissioni e dimissioni. Per consentire l'attività normale a beneficio dei malati, sono stati ricavati alcuni posti all'interno del reparto di Chirurgia. La situazione non è facile nemmeno a San Vito, dove fortunatamente non ci sarebbero pazienti positivi in seguito al contagio già documentato di alcuni infermieri del reparto di Medicina. Anche in questo caso sono state fermate ammissioni e dimissioni. Si attende, sia a Spilimbergo che a San Vito, di conoscere l'evoluzione della situazione, dal momento che i tamponi dovranno essere ripetuti. Le rispettive direzioni ospedaliere hanno assicurato che tutti i professionisti hanno utilizzato al meglio i dispositivi di protezione, ma il contagio si è diffuso lo stesso. E ora è scattata la corsa contro il tempo per spegnere un focolaio pericoloso.

M.A.

