L'ALLARMEPORDENONE Negozianti che sono in ritardo, anche di sei mesi, nel pagamento dell'affitto (alto, si sa) e che rischiano di perdere il diritto ad occupare gli spazi che magari impegnano da decenni. Titolari che hanno già lasciato a casa i dipendenti a contratto determinato per mancanza di introiti. E altre decine di persone - perlopiù giovani donne - che da qui a fine anno rischiano il posto di lavoro. E il triste ma veritiero bilancio del commercio al dettaglio in centro a Pordenone. Dieci attività chiuse nel 2019 sul territorio...