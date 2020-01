L'ALLARME

PORDENONE Livelli di concentrazione di polveri sottili alle stelle. La mattina dopo i falò epifanici, in diverse aree della Destra Tagliamento i valori di Pm10 nell'aria superavano di 5 o 6 volte il limite consentito. Situazione che è andata migliorando nel corso della giornata, anche se la soglia di attenzione resta alta. Anche perché le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono: non sono infatti previste piogge che potrebbero pulire l'aria.

Da una parte ci sono le tradizioni, dall'altra le esigenze di adottare politiche ed azioni rispettose dell'ambiente. A maggior ragione in un territorio come il nostro, che deve fare già i conti con la vicinanza di una Pianura Padana sempre più inquinata.

LA POLEMICA

Insomma una situazione che preoccupa. Anche se c'è chi ha pensato bene di incendiare il fantoccio (nudo) di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che sta conducendo una crociata contro i cambiamenti climatici. È successo a Poincicco di Zoppola: «La befana - si giustifica su Facebook l'associazione I ragazzi di Poincicco - rappresentava un esemplare ecologico. Infatti falò e fantoccio sono stati realizzati con materiale ecologico. Noi sosteniamo l'impegno per la lotta all'inquinamento di Greta e così anche la nostra befana». Dichiarazioni puntuali, che non sono comunque state sufficienti a mettere al riparo il sodalizio da critiche e messaggi di sdegno.

I SINDACI

Tutti d'accordo invece i sindaci dei principali comuni del Friuli Occidentale sulla necessità di adottare misure che limitino l'emissione di gas nocivi nell'aria. Ma nessuno se la sente di andare contro le tradizioni e, quindi, di bandire i pan e vin. A Cordenons il sindaco Andrea Delle Vedove è schietto: «Non è di sicuro una giornata su 365 ad avvelenare l'aria. L'accensione dei falò non incide in maniera irreparabile sull'ambiente afferma , ma è anche vero che tutti devono fare la loro parte. A partire dall'utilizzo di materiale che risulti essere il meno inquinante possibile e dall'ottenimento delle apposite autorizzazioni per l'accensione dalla polizia locale».

Domenica le foghere ufficiali a Cordenons erano tre (Makò, Pasch e Villa d'Arco) ma Delle Vedove ha l'impressione che altri falò sul territorio siano stati accesi senza interpellare chi di competenza. «Se ci verrà chiesto sottolinea siamo disposti ad adottare misure stringenti per alleviare la morsa dell'inquinamento. Da parte mia l'invito, sempre più, ad utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti».

Carlo Spagnol, primo cittadino di Sacile, lancia una proposta: «Partendo dal presupposto che nessuno vuole cancellare le tradizioni, a mio avviso l'importante sarà, in futuro, ridurre il numero dei falò e la loro grandezza. Per quanto riguarda invece i comportamenti quotidiani, sto invitando sempre più i cittadini a cambiare le loro abitudini. Blocco della circolazione dei mezzi? Sarebbe l'estrema soluzione e, per questo, mi auguro di non doverla adottare».

Deciso Marco Putto, sindaco di Azzano Decimo: «A chi si lamenta del presunto danno alla salute causato dal fumo dei falò, rispondo che fa molto più male alla nostra società l'assenza di impegno civico e di sana passione per il proprio territorio e la propria gente. Evviva le nostre tradizioni».

A Pordenone l'assessore Stefania Boltin si rifà alle prescrizioni del piano aria in vigore: «Dal 15 gennaio e sino al 31 marzo - osserva - dovranno nuovamente essere rispettare le limitazioni, che valgono solo per la città, relativamente al divieto di circolare per alcuni mezzi (inquinanti). Alle tradizioni, però, non si rinuncia».

GLI AMBIENTALISTI

Cosa ne pensa Legambiente? «Quello dell'inquinamento sostiene Renato Marcon, presidente della sezione di Pordenone è un problema importante, che non va sottovalutato. Fermo restando che la tradizione ha un significato importante, c'è ancora una diffusa abitudine di bruciare materiale non vegetale. Siamo disponibili come associazione ad aprire un tavolo con le varie amministrazioni per arrivare alla stesura di un piano che possa limitare la diffusione nell'aria delle polveri sottili».

Alberto Comisso

