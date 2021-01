L'ALLARME

PORDENONE Il mondo delle scuole superiori si riorganizza in vista del ritorno in aula (ma solo al 50 per cento) di lunedì, ma c'è un'emergenza legata all'universo dell'istruzione locale che non è mai passata. E quella che si vive in tutte le altre scuole che sono rimaste sempre aperte, sia in zona gialla che in zona arancione. Si va dagli asili alle medie, passando dalle scuole elementari, le più frequentate per numeri e durata del ciclo. E i numeri in provincia di Pordenone non lasciano tranquilli. Sono quelli che emergono dalle ispezioni quotidiane del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria (tecnici, infermieri e assistenti sanitari), che nel silenzio continua ad operare dentro le classi toccate dal contagio. E le operazioni sono davvero quotidiane, perché un allarme suona ogni giorno.

I DETTAGLI

Solo nel mese di gennaio, con le scuole riaperte dopo l'Epifania, i tamponi rapidi effettuati dalla squadra speciale del Dipartimento di prevenzione negli istituti della provincia di Pordenone sono stati circa 600, per il 78 per cento alunni. La quota di positivi riscontrata a valle dei controlli arriva al 3 per cento, con approssimativamente 18 positivi. Ma praticamente ogni intervento viene effettuato in seguito a un contagio precedente, che si può essere verificato ad esempio nella famiglia di un alunno.

Entrando maggiormente nel dettaglio, di quel 3 per cento di positivi, l'80 per cento è composto da alunni di tutte le età, dalle materne alle scuole medie. Il restante 20 per cento è composto da personale docente (la quota più rilevante) e non docente. Solo a gennaio il Dipartimento di prevenzione ha effettuato 19 interventi su 18 giorni di scuola effettivi (dal 7 gennaio a ieri). Significa che più di una volta al giorno è stato necessario intervenire per un contagio correlato alla scuola (proveniente dalle famiglie o interno).

I blitz della squadra di prevenzione hanno riguardato 12 istituti e 21 classi. In provincia non ci sono scuole chiuse a causa del contagio, quindi non si notano focolai estesi. È capitato invece che più alunni siano finiti in quarantena. Da lunedì il lavoro aumenterà, dal momento che rientrerà a scuola il 50 per cento degli studenti delle superiori.

I CONTROLLI

Ieri il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha iniziato i controlli negli istituti in vista di lunedì. «I piani per il rientro in classe degli studenti - delle scuole secondarie di secondo grado sono pronti dal 22 dicembre - ha detto -. Tutti coloro che dovevano mettere in campo le azioni conseguenti al piano hanno avuto il tempo per farlo e immagino che lo abbiano fatto. Ho avviato un giro di telefonate, di consultazioni, per capire se ognuno ha fatto la propria parte. I presidi devono recepire l'indicazione del piano e lo devono condividere con gli studenti, mentre la Regione attraverso la società di gestione del trasporto pubblico locale deve implementare le corse e acquisire i mezzi aggiuntivi. Attività che per le vie brevi mi risultano avviate. Esiste il rischio che si creino nuovi focolai nelle scuole di ogni grado, bisogna tenerli sotto controllo e garantire il tracciamento. Ma vedo che nelle regioni in cui si è avviato il rientro scolastico le cose stanno andando abbastanza bene, sono fiducioso che si possa tenere sotto controllo.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, invita però a mantenere la gradualità: «I principi di precauzione che stanno attuando molte scuole, di tenere il 50 per cento in presenza e non il 75 per cento, è utile in questo periodo: stiamo vivendo una diminuzione di contagi, non rischiamo di far ri-precipitare tutto. Mi sono preso la responsabilità di tenere la didattica a distanza fino a fine gennaio, ma penso sia servito e i numeri lo dimostrano. È stata una decisione che ha imposto sacrifici agli studenti, ma si lamentano meno - ha concluso Fedriga - e sono più responsabili di qualche adulto che ho incontrato».

In provincia di Pordenone, come già specificato a più riprese, ci saranno trenta autobus in più lungo le tratte extraurbane. Nessun doppio turno per le lezioni: si ricomincerà regolarmente.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

