CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Alcune posizioni, entro la prima campanella di lunedì mattina, potranno essere regolarizzate. Basterà convincersi che i dirigenti scolastici, pubblici ufficiali che in queste ore stanno spedendo mail a raffica alle famiglie ancora riluttanti, hanno a cuore solamente il rispetto della legge. Ma nonostante l'impegno dei presidi del Friuli Occidentale, è difficile che la scuola possa iniziare regolarmente. Almeno un centinaio di bambini, tra scuole dell'infanzia e primarie, non è in regola con la documentazione relativa ai...