IL PROBLEMAPORDENONE Il Fvg resta in lockdown. Non è - come previsto - tra le regioni che cambiano colore. E se la zona rossa non bastasse più? O meglio, se non fosse più la misura giusta per abbattere la curva in quanto poco sostenibile da parte della popolazione? Non è più il marzo del 2020, le strade - anche se meno popolate - non sono vuote, e la circolazione è superiore rispetto al lockdown totale generalizzato. Non sono stati...