AGRICOLTURA

PORDENONE Ne servirebbero diverse centinaia anche nelle aziende agricole del Friuli occidentale. Il problema della difficoltà nel reperimento e dell'utilizzo della manodopera agricola rischia in prospettiva di paralizzare la raccolta dell'ortofrutta e successivamente se l'emergenza Covid-19 dovesse proseguire più a lungo di quanto finora previsto anche delle vendemmie. Il nodo è legato sia alla difficoltà degli ingressi di personale straniero, ma soprattutto all'impossibilità di ri-attivare il sistema dei voucher finalizzati al pagamento di alcune categorie di persone che in questo momento potrebbero trasformarsi in un piccolo esercito di lavoratori agricoli. Studenti, cassintegrati e pensionati in queste settimane infatti potrebbero essere una grande risorsa per il settore primario dove le deroghe alla continuità lavorativa sono praticamente automatiche.

RITORNO DEI VOUCHER

La stagione della raccolta dei prodotti orticoli è già cominciata. Ma non è lontana quella prevista nei frutteti.Dove per altro le gelate della scorsa settimana non hanno risparmiato qualche danno. Le preoccupazioni come sottolinea Antonio Bertolla (in foto), direttore della Coldiretti del Friuli occidentale ci sono e sono fondate. Il rischio è di non avere il personale da poter utilizzare nella raccolta ora di asparagi, fragole e tutti gli altri prodotti orticoli. Ma il vero disastro sarebbe quello della frutta nelle prossime settimane. Qualche provvedimento è stato preso, per esempio legato all'utilizzo dei perenti come stagionali. Ma non basta. Vista la situazione di emergenza che vede scuole e aziende chiuse ci sono schiere di cassintegrati e di studenti che potrebbero dare la loro disponibilità. Per i pagamenti abbiamo chiesto continua il dirigente di Coldiretti Pordenone - di poter utilizzare i voucher, solo ad hoc per queste figure e per l'emergenza. Ma a livello centrale si riscontra una incomprensibile rigidità.

AGRITURISMO PIEGATO

Ma quello della manodopera non è l'unico problema. Nel comparto in cui si continua a lavorare non tutto però resta aperto. Gli agriturismo sono chiusi e con la Pasqua blindata stanno subendo un tracollo. Anche se sono diverse le aziende che si sono velocemente riorganizzate con la consegna dei prodotti a chilometro zero a casa. E c'è pure chi, proprio in occasione delle festività, prepara i pasti pronti e lasciati a domicilio. Anche la rete delle oltre cinquanta aziende di Campagna Amica aggiunge Bertolla si sono organizzate. Con il mercato coperto di Pordenone, in collaborazione con l'Emporio Caritas, aderiamo all'iniziativa spesa sospesa a favore delle famiglie che non ce la fanno. Continua poi la campagna avviata con Agrifood Fvg Io mangio Fvg che incentiva al consumo di prodotti made in Friuli Venezia Giulia. Insomma, si fa strada la solidarietà in un settore che registra più di qualche difficoltà anche sul fronte dell'allevamento e della produzione di latte. Si è registrato evidenzia il direttore un pesante contraccolpo sui consumi in seguito alla chiusura di bar, ristoranti e pizzerie. Ma non sempre è la denuncia dell'associazione degli agricoltori il calo del prezzo del latte nelle stalle è giustificato da una riduzione nei consumi. E il fatto che, per esempio, nei formaggi stagionati e in altri prodotti vi è addirittura un aumento è la riprova che vi sono dei tentativi speculativi che penalizzano gli allevatori. L'altro comparto che aveva subito una forte botta è quello del floro-vivaismo. Con gli ultimi provvedimenti si sta un po' recuperando, ma quello che è andato perso ormai è perso, conclude Bertolla.



