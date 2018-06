L'AIUTO PORDENONE Coop Noncello è arrivata in queste ore a Kobane, città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AIUTOPORDENONE Coop Noncello è arrivata in queste ore a Kobane, città nel nord della Siria al confine con la Turchia nell'attuale Kurdistan siriano. Obiettivo di questo nuovo viaggio della Cooperativa sociale pordenonese è non soltanto rinsaldare i rapporti di amicizia e solidarietà con le popolazioni curde, ma anche svolgere il ruolo di speciale osservatore e capire quale sia al momento la reale situazione. A Kobane ci sono in questo momento due donne, Patrizia Fiocchetti, responsabile dell'area Immigrazione e asilo di Coop Noncello, e...