L'AGRICOLTURA SALVA

PORDENONE Danni ce ne sono stati, in particolare nell'area della pedemontana e in montagna. Ma il fatto che la furia del maltempo dell'ultimo fine settimana non si sia abbattuta con la maggiore violenza nelle zone della pianura pordenonese ha evitato la devastazione. Poteva andare certamente peggio, viste le previsioni e l'allerta della vigilia. Stavolta il comparto dell'agricoltura può tirare - almeno per ora, ma l'estate non è finita - un sospiro di sollievo. Le bufere di pioggia e le forti raffiche di vento hanno causato danni in alcune coltivazioni di mais piegandole e compromettendo in parte il raccolto: pochi casi, fortunatamente, e circoscritti alle zone della pedemontana da Aviano a Fanna. Così pure per alcuni vigneti o parte di questi. Qualche danno, anche in questo caso circoscritto alle zone dello spilimberghese, in alcuni impianti di protezione anti-grandine dei frutteti danneggiati dal forte vento. Ma - a differenza di altre ondate di maltempo simili cui si è assistito nel recente passato - non vi è stata una intera vasta area di territorio messa in ginocchio.

LE ZONE COLPITE

«La conta dei danni stavolta - spiega il direttore di Coldiretti Pordenone, Antonio Bertolla - è limitata. Ci sono certo aziende, soprattutto nella zona di Aviano e Caneva e nello spilimberghese, che registrano danni alle coltivazioni o a qualche impianto. Ma la fortuna ha voluto che la pianura, dove si concentra il grosso delle coltivazioni e dell'attività zootecnica, sia stata risparmiata. Inoltre, non ci sono state grandinate come invece avvenuto nei giorni scorsi in Veneto, in particolare nelle province di Verona, Padova e Treviso. I danni sono stati causati soprattutto in aree pedemontane e montane dal fortissimo vento oltre che dal muro d'acqua che si è abbattuto a più riprese tra sabato e domenica». Qualche danno, anche se non ingente, si registra nei frutteti della pedemontana. Dove, per altro, le coltivazioni di kiwi sono alle prese con un'ondata della malattia.

LE VENDEMMIE

La bufera che si è scatenata nel weekend è arrivata a una settimana dall'avvio delle vendemmia nel territorio del Friuli occidentale. Nel pieno, insomma, della raccolta delle uve a bacca bianca, le prime che tradizionalmente vengono raccolte. Ma il grosso della vendemmia resta ancora da fare. Nonostante questo, però, le forti precipitazioni non hanno causato danni in quei vigneti in cui la vendemmia non era ancora cominciata. «Ci potrebbe essere qualche ritardo - afferma Antonio Conzato, giovane imprenditore agricolo di Roveredo in Piano con vigneti a nord di Pordenone nelle aree magredili - dovuto al terreno fangoso in queste prime giornate. Certo - aggiunge - c'è da augurarsi che il tempo migliori e che non ci siano ancora piogge così forti altrimenti potrebbe esserci anche qualche conseguenza. Finora però la pioggia caduta, anche se abbondantemente, almeno nell'area delle cosiddette terre magre ha fatto paradossalmente bene. È un terreno che drena molto, perciò l'acqua caduta, per fortuna senza grandinate, ci evita di irrigare nei prossimi giorni le vigne del prosecco che cominceremo a raccogliere dopo la metà di settembre». Intanto da una settimana si è vendemmiato nei filari del pinot nero, pinot grigio e pinot bianco. «Incrociamo le dita - è l'auspicio del viticoltore - e speriamo di arrivare fino in fondo alla vendemmia 2020 senza ulteriori ondate di maltempo».

