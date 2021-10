Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEL CAPOLUOGOPORDENONE Le prime indicazioni sono quelle relative all'affluenza, e mostrano una città nella quale la partecipazione al voto è stata superiore alla media regionale, con il 44,8 per cento delle adesioni alle urne alle 23 contro il dato del Fvg registrato ieri sera alla stessa ora dai sistemi di rilevazione della Regione che ha sfiorato il 37 per cento. A mezzogiorno aveva votato il 16,2 per cento degli aventi diritto. Dati,...