PORDENONE Sono proposte e inviti a correzioni, quelli messi sulla carta dai Comuni di Azzano Decimo, Budoia, Casarsa, Zoppola e Maniago. Un messaggio politico e di compattezza del territorio in difesa della sanità e, dunque, dei cittadini, che boccia la logica di privilegiare i grandi ospedali a scapito del territorio. Tutti insieme per la prima volta dopo che il direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, ha svelato lo stato della sanità pordenonese. E in previsione dell'assemblea dei sindaci di area vasta, convocata domani.

Lavoro sinergico ospedale-territorio e sanità-sociale: questa, secondo i 5 Comuni, la ricetta per «arrivare a una vera integrazione, come più volte dichiarato dall'assessore regionale Riccardo Riccardi. Quindi no all'ospedalizzazione, sì a sanità e a servizi sul territorio».

È la stessa Corte dei Conti, si sottolinea nel documento, a evidenziare come «la popolazione italiana sia rimasta senza protezioni adeguate di fronte all'emergenza Covid, in una logica che ha privilegiato i grandi ospedali, lasciando indifeso il territorio. Se trova giustificazione la concentrazione delle cure ospedaliere in strutture specializzate, è altrettanto vero che il cittadino deve poter contare su un efficare sistema di assistenza sul territorio». Anche quello pordenonese, costretto a vivere con «quote procapite sbilanciate in negativo - l'accusa -, rispetto al resto della regione».

Nel mirino delle amministrazioni comunali ci sono anche le affermazioni, contraddittorie, del direttore generale dell'Asfo Polimeni che alla «Conferenza dei sindaci ha ricordato che gli stessi sindaci sono l'autorità sanitaria e che il territorio sarà baricentro nei prossimi mesi». Salvo poi «informare di importanti decisioni che riguardano la sanità del loro territorio i Comuni di Maniago e San Vito, solamente all'ultimo minuto. Vogliamo che non siano autorità sanitaria solo per la scelta e l'ubicazione di ben due sedi territoriali per pazienti Covid positivi e bisognosi di contimacia».

Quindi la ripresa del ruolo dei medici di base attraverso il miglioramento dell'attività dei Centri di assistenza primari, «messa in secondo piano dalla politica regionale». Le criticità per zone montane e disagiate che «si potrebbe risolvere con facilitazioni aggiuntive per i professionisti».

C'è poi la mancata copertura dei posti di primariato in Asfo e al Cro. «Quanti sono i posti vacanti - si chiede nel documento -. Come e quando si pensa di procedere con i concorsi anche in vista del nuovo ospedale di Pordenone».

Si scopre anche che il numero di tamponi effettuati tra i sanitari dell'AsFo è il più basso percentualmente della regione, come pure tra gli ospiti delle case di riposo. «Complessivamente la popolazione sottoposta a tampone (dati al 5 maggio) in provincia di Pordenone è la metà rispetto al resto della regione. Perchè?». Ma si parla anche di servizi territoriali in sofferenza, come il Centro per la salute mentale di Sacile da pochi giorni con 3 psichiatri a tempo pieno per mille pazienti in carico, della carenza di organico nello stesso comparto ad Aazzano e di Alcologia a Pordenone ridotta a semplice struttura con un solo medico, personale a ore e 250 pazienti. E, ultimo ma non meno importante, dell'opportunità di definire le linee guida per gli operatori dei Servizi sociali degli Ambiti, visto che non ci sono nemmeno quelle per l'assistenza domiciliare.

