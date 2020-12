L'ACCELERAZIONE

PORDENONE Manca ancora la comunicazione ufficiale, ma il passo in avanti è di quelli che in una provincia che attende da decenni una soluzione simile profumano di storia. La Regione è pronta a finanziare il nuovo ponte stradale sul Meduna, lungo la Pontebbana. E non si parla della progettazione, che già da sola rappresenterebbe uno sforzo economico importante per qualsiasi amministrazione, ma della vera e propria realizzazione dell'opera. L'indiscrezione è stata ormai confermata dai vertici regionali, dopo intensi colloqui intrattenuti dal presidente Fedriga con diverse autorità locali. La misura dovrebbe essere contenuta nella prossima Finanziaria regionale, e per la provincia di Pordenone si tratterebbe di una vittoria a tutto campo: più ancora che politica, popolare, dal momento che il nuovo ponte farà felici gli automobilisti, più che i sindaci e i presidenti di Regione.

LA SVOLTA

Solo i lavori, al netto delle tasse e degli oneri, valgono 23 milioni di euro. Aggiungendo le altre voci si arriva a 30 milioni di euro. Nessun Comune possiede una cifra del genere per un investimento. E si pensava, sino a qualche mese fa, che nemmeno la Regione potesse farcela. Infatti l'orizzonte per il nuovo ponte sul Meduna era quello romano: si doveva bussare alla porta del governo per ottenere il finanziamento. Invece ora si è mossa proprio la Regione, che in Finanziaria presenterà una serie di opere definite come strategiche per tutto il territorio, non solo per una provincia. E tra queste, a meno di clamorosi ribaltoni, ci sarà anche il nuovo attraversamento stradale alle porte di Pordenone. Al costo dell'opera si dovranno poi aggiungere i 2,5 milioni di euro che serviranno per la progettazione definitiva del manufatto, ma in questo caso l'accordo di massima con la Regione c'era già.

L'AVANZAMENTO

Il concorso per la progettazione è ancora in itinere. Sono state selezionate le cinque migliori idee e si attende il progetto preliminare. Poi si procederà alla selezione, che sarà esaurita entro marzo, quando si avrà il documento di fattibilità tecnico-economica.

RECOVERY FUND

Intanto la Regione ha definito le strategie per l'utilizzo dei fondi europei sul territorio. Sono cinque le linee strategiche che il Fvg si appresta ad inserire nel piano nazionale, per un totale di 10 miliardi di euro. Si parte dalla linea denominata Da Smart Cities a Smart communities, nodo della rete italiana delle comunità della conoscenza che comprende azioni di ricerca, digitalizzazione, innovazione tecnologica, potenziamento dell'industria culturale, interventi per il potenziamento delle reti 5G. La seconda riguarda infrastrutture e mobilità. Il valore degli interventi è stimato in 3,4 miliardi. Rientrano in questo ambito la realizzazione di un polo logistico regionale mediante creazione di nuovi scali ferroviari e potenziamento di scali esistenti, l'istituzione di una Zona logistica semplificata (ZLS) regionale, interventi sulle aree industriali, sulla rete stradale, sulle reti ferroviarie. E ancora protezione ambientale, mitigazione del rischio idrogeologico. Infine, la missione riguardante la salute con 733 milioni di euro sia per quanto attiene al recupero e ammodernamento di edifici ed attrezzature sia per la digitalizzazione dei servizi diagnostici e di cura nonché per l'integrazione ospedale-territorio.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

