L'ACCELERAZIONE

PORDENONE Il progetto preliminare sarà pronto entro la fine dell'anno, al termine dell'acquisizione dei pareri delle singole entità territoriali interessate, cioè i Comuni di Pordenone e San Quirino. Il piano esecutivo vedrà la luce nel 2021 e i lavori inizieranno nel 2022. Da allora bisognerà attendere verosimilmente ancora due o tre anni, poi la città potrà prendersi definitivamente la caserma Mittica di via Montereale, perché i militari dell'Ariete allora si saranno già spostati nel super-polo che nascerà in Comina. Sono i dettagli (tabella di marcia inclusa) emersi dall'incontro che negli scorsi giorni ha visto protagonisti lo Stato maggiore dell'Ariete e il Comune di Pordenone.

IL PROGRAMMA

Tutto confermato, e anche a breve: l'Ariete si sposterà a partire probabilmente già dal 2023 in una super-caserma in Comina. Il programma dei lavori, infatti, prevede un iter per lotti. Il primo e il secondo saranno dedicati alle opere essenziali: parcheggi, strade, edifici e sistema fognario. Poi si procederà ad esempio con le attrezzature accessorie, come i campi sportivi. «In un orizzonte temporale di cinque anni - ha spiegato l'assessore pordenonese Cristina Amirante - tutto sarà compiuto». E il Comune di Pordenone potrà progettare la rivoluzione che avrà all'oggetto la caserma Mittica, dalla quale migreranno i militari. Quanto al nuovo sito della Comina, sarà iper-moderno: «Si è parlato di una specie di caserma verde, rientrante nello standard seguito adesso dall'esercito. Gli edifici saranno tutti bassi, come dei prefabbricati. Un occhio di riguardo l'avranno i criteri dell'ecosostenibilità: la nuova caserma della Comina sarà a consumo zero, in quanto dotata di un impianto fotovoltaico che le consentirà di essere autosostenibile. Non ci saranno emissioni».

SITO APERTO

Ma c'è anche un'altra novità: la nuova caserma dell'Ariete non sarà riservata solo al personale in divisa militare. All'interno del perimetro, infatti, sorgerà anche un'area sportiva, che farà parte del terzo lotto dei lavori. Gli impianti saranno anche a servizio della comunità, quindi dei cittadini civili. In pratica la città potrà contare su un nuovo polo di aggregazione. E sempre in Comina, in corrispondenza della nuova caserma, ci sarà anche un'ampia area verde.

IL FUTURO

Da oggi quindi si può davvero iniziare a pensare concretamente alla trasformazione futura della caserma Mittica. Il piano dell'esercito per il nuovo sito della Comina, infatti, permette di immaginare l'inizio della rivoluzione in via Montereale già tra tre anni. Le idee in campo sono quelle già avanzate negli ultimi mesi: una nuova Rsa a breve distanza dal vecchio e dal nuovo ospedale (ma allora si parlerà solo del nuovo), oppure un polo scolastico circondato dal verde. L'importante era ottenere dei tempi certi dallo Stato maggiore, e ora ci sono.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA