L'ABBRACCIO

SAN QUIRINO E ROVEREDO Un abbraccio, le lacrime. Non più solo due persone distrutte dal dolore per una figlia che non c'è più. Ma quattro. Un abbraccio, lungo, dopo un viaggio organizzato in un attimo e lungo tutta l'Italia. E una frase, lancinante: «Era meglio se avesse ucciso noi, e non Aurelia». Sono parole dette da un padre e una madre a un padre e una madre. Le hanno scelte i genitori di Giuseppe Forciniti, appena arrivati a San Quirino dopo un volo dalla Calabria a Venezia. Già nella tarda serata di giovedì, dopo una giornata vissuta in modo surreale, hanno fatto visita a Giacomo Laurenti e a sua moglie Annunziata. Un lungo incontro, fatto di pianti e incredulità. «Sono solidali con noi - ha spiegato papà Giacomo riferendosi ai genitori dell'uomo che ha ucciso sua figlia -, non riescono ancora a spiegarselo. Ma hanno pronunciato quella frase a cui penso ancora adesso. Sono brave persone e ci vogliamo bene da tanto tempo. Siamo tutti increduli. Adesso pensiamo solamente al bene dei due bambini.

IL DOLORE

Papà Giacomo ieri ha affrontato una delle giornate più dure in assoluto: quella della consapevolezza, dopo le prime 24 ore di choc. «Ho recuperato un po' di forza - ha spiegato - e almeno riesco a stare in piedi, a reagire. Ma la mia Aurelia mi torna sempre in mente, non se ne va mai. Sembra quasi una cosa non vera, impossibile anche solo da considerare. Ora dovremo proteggere i nipoti». Anche ieri, nella villa in campagna di via Napoleone Aprilis a San Quirino, non si è fermato l'andirivieni di auto, piene di amici e parenti che hanno tentato di confortare papà Giacomo e mamma Annunziata.

LA SOLIDARIETÀ

A muoversi, concretamente, sono state anche le comunità di San Quirino e Roveredo, legate da un destino che ha trasformato una notte come mille altre in uno spartiacque che ha spezzato la tranquillità della vita di provincia. In via Martin Luther King, a Roveredo, è partita già giovedì sera la prima iniziativa. Il gruppo storico delle amiche di Aurelia, Le matte, ha organizzato una colletta di quartiere per aiutare i genitori della 32enne nella gestione dei nipotini. «C'è chi mette 20 euro, chi cinquanta», hanno spiegato. Un'iniziativa analoga è in corso anche tra i genitori i cui figli frequentano la stessa scuola del figlio più grande della coppia. In paese sono illuminate la fontana e la panchina rossa. Anche la parrocchia si sta organizzando per raccogliere fondi e lo sta facendo grazie a un gruppo Facebook allestito ad hoc, mentre i cittadini pensano a una lucciolata statica, dai balconi. Il sindaco Paolo Nadal ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Anche il primo cittadino di San Quirino, Gianni Giugovaz, ha annunciato iniziative in paese, sia per ricordare la giovane mamma che per aiutare concretamente la famiglia Laurenti. «Nessuno sarà lasciato da solo, faremo tutto il possibile per dare una mano ai bambini, altre vittime di questa tragedia», hanno spiegato i sindaci dei due Comuni.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

