L'abbraccio del vescovo a tutti i popoli crocifissi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOPORDENONE Circa 150 persone in marcia per prendersi a cuore, partecipare, secondo il motto di don Lorenzo Milani I care scelto quest'anno come tema della ventiduesima Via crucis da Pordenone alla Base Usaf di Aviano.A salutare la partenza, in piazzetta San Marco, il saluto del vescovo, monsignor Giuseppe Pellegrini, portato da don Davide Corba: Sono spiritualmente unito a voi che state per iniziare questo cammino di pace per portare il messaggio di Gesù sulla Croce - ha fatto sapere il vescovo -. Sono unito a tutti i popoli crocifissi...