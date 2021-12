TASSE

PORDENONE Il tema dell'aumento dell'Irpef, contenuto nel bilancio che oggi è all'esame del Consiglio s'intreccia con quello dei grandi eventi e della pandemia, e il Bene comune chiede al sindaco di fare marcia indietro, proponendo aliquote differenziate in base ai vari scaglioni di reddito. «La proposta di aumento dell'Irpef è ancora sul tavolo - ricordano Matteo Antoniel e Lucia Cibin -. Nel frattempo, la curva epidemiologica continua a salire, con quasi il 30 per cento di casi che si registrano negli under 19. Nessuno mette in dubbio l'importanza economica che le festività rivestono nel quadro complessivo della ripresa del commercio pordenonese, eppure viene da chiedersi perché il sindaco Alessandro Ciriani non sia preoccupato tanto quanto alcuni suoi colleghi del territorio che hanno scelto, di fronte al propagarsi della pandemia e all'aumento dei costi delle materie prime, di optare per delle festività all'insegna della sobrietà. Le ultime variazione di bilancio stanziano per gli eventi natalizi e di fine anno a Pordenone oltre 150mila euro tra investimenti diretti, contributi straordinari alle associazioni, pubblicità. E mentre alcuni assessori invocano il sacro diritto alla libertà di festeggiare, molte famiglie avranno come unico regalo natalizio l'aumento delle tasse. A fronte di questa situazione, non si può essere indifferenti e far finta che la pandemia non esista, illudendo i cittadini di Pordenone che con le consuete luminarie tutto tornerà come prima. La pandemia insegna a tutti, a partire dal primo cittadino, che bisogna cambiare». Di qui la richiesta: «Ci chiediamo se il sindaco Ciriani possa fare marcia indietro: non tanto perché a Natale siamo tutti più buoni, quanto perché diminuire le tasse a chi vive situazioni economiche non semplici è un reale atto di giustizia. Chiediamo un freno alle spese superflue, e invitiamo il sindaco a ritornare sui suoi passi». Il Bene comune proporrà dunque una variazione alla proposta di deliberazione sull'addizionale Irpef, con una franchigia per i redditi compresi fra 15mila e 28mila euro; per lo scaglione da 28.001 a 55mila, da 0.2 a 0.4 punti percentuali; per lo scaglione da 55.001 a 75mila, da 0.2 a 0.6 punti percentuali; per lo scaglione oltre i 75mila euro, da 0.2 a 0.8 punti percentuali. Il Consiglio dedicato al bilancio e alle delibere connesse è convocato oggi dalle 9. All'ordine del giorno anche la mozione del Pd sull'omotransfobia e una serie di interrogazioni.

L.Z.

