PIÙ TASSEPORDENONE L'aumento dell'addizionale comunale Irpef fa scricchiolare la maggioranza. Benché il documento sia stato approvato all'unanimità dalla giunta, i malumori (esterni) non mancano. La Lega, in particolare, sembra non essere proprio intenzionata a digerire la scelta di triplicare l'addizionale (dallo 0,2 allo 0,6 per cento) che porterebbe nel 2022 cinque milioni di gettito nelle casse del Comune: 3,5 milioni in più rispetto...