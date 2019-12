Iris Soncin è morto per ipotermia

Iris Soncin (in foto) è morto per ipotermia. È questo l'esito dell'ispezione esterna effettuata ieri, nella camera mortuaria dell'ospedale di Pordenone, dal medico legale Michela Frustaci sulla salma del 56enne . L'operaio specializzato di Valvasone aveva tentato venerdì notte,di attraversare il guado di Murlis tra Zoppola e Cordenons, nonostante fosse chiuso per il maltempo. Sulla salma sono stati effettuati gli esami tossicologici dei quali, però, non si sapranno gli esiti prima di due mesi. Conclusi gli accertamenti, il medico legale ha dato il nulla osta alla sepoltura. L'auto di Soncin, una Bmw X1, si era inabissata a causa di una buca scavata dall'acqua, mentre il livello del Meduna si stava notevolmente alzando. Non essendo stato possibile recuperarlo in mezzo al guado, viste le condizioni proibitive che avrebbero potuto mettere a repentaglio la vita dei due vigili del fuoco che si erano calati nelle acque del torrente, Soncin era rimasto in acqua per molte ore. La morte è quindi sopraggiunta per ipotermia. Domenica mattina erano stati i vigili del fuoco del Saf, muniti dei dispositivi di protezione, a portare a riva la macchina e consentire il recupero della salma, identificata successivamente dai carabinieri di Fiume Veneto.

