Ipotesi istituto musicale, Basso spinge in Regione per portarlo a Pordenone

LA PROPOSTAPORDENONE Un istituto superiore di studi musicali in provincia di Pordenone. É la proposta approvata con la votazione del disegno di legge Omnibus dal consigliere regionale Alessandro Basso (FdI-An). La richiesta tiene in considerazione la presenza, nella provincia di Pordenone, di numerose realtà quali cori, accademie, scuole di musica, bande, gruppi musicali, associazioni, attori sociali e professionali che gravitano intorno al mondo della musica e che costituiscono un vanto per il territorio. «La rete di associazioni musicali...