L'INCIDENTE

PIANCAVALLO Anche ieri Piancavallo è stato preso d'assalto dai turisti e ancora una volta gli uomini del Nucleo soccorso piste dei carabinieri della stazione di Aviano sono intervenuti per una serie di incidenti accaduti nella stazione invernale.

Il più grave è successo nell'area di Nevelandia, dove una quarantenne che risiede a Pordenone è rimasta ferita. La donna, da quanto appreso, stava aspettando alla fine della pista riservata ai Bob l'arrivo dei figli. Si tratta di un'area riservata esclusivamente alle guidoslitte e, dunque, vietata ai pedoni. Ma la quarantenne, forse distratta, non si sarebbe accorta di essere proprio nella traiettoria di discesa dei bob, che viaggiano a una velocità sostenuta, perché era girata di schiena, ed è stata travolta dal mezzo condotto da due quattordicenni che risiedono a Treviso. Un impatto violento: la donna è stata colpita alla schiena ed è caduta a terra, riportando gravi ferite. L'allarme è stato dato subito e sul posto sono arrivati i carabinieri sciatori, mentre una dottoressa che si trovava nelle vicinanze ha prestato i primi soccorsi all'infortunata in attesa del medico di guardia Paolo Rossi e dell'ambulanza del 118. Dai primi accertamenti la quarantenne avrebbe riportato un trauma spinale: con l'ambulanza è stata trasferita al Cro di Aviano poiché c'era nebbia e l'elisoccorso non ha potuto raggiungere Piancavallo, e da lì è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Altri quattro incidenti, fortunatamente meno gravi, si sono verificati durante la giornata di ieri nella stazione turistica. Una ventenne di Conegliano è caduta sulla neve e ha riportato una ferita lacero contusa sulla mano. Una 39enne si è invece procurata una distorsione del ginocchio e un uomo di 34 anni, a causa di uno scontro avvenuto lungo una pista da sci, ha riportato la lussazione di una spalla. Infine una ragazza di 15 anni che stava scendendo con lo snowboard è caduta fratturandosi un polso.

