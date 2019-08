Invasione di topi in via Vittorio Veneto Rimossa l'isola ecologica per la bonifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPORDENONE Allarme ratti in via Vittorio Veneto: rimossa l'isola ecologica che era composta da sette cassonetti dell'immondizia. Una situazione, quella che si è palesata nel quartiere di Torre a inizio giugno, che ha visto prontamente scendere in campo l'amministrazione comunale, Gea e l'Azienda sanitaria. «In quella via sottolinea l'assessore Boltin si era verificato un problema igienico-sanitario non di poco conto. I residenti, che continuavano a segnalare la presenza di ratti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta dei...