PORDENONE Dopo 55 anni ininterrotti alla guida dell'Unms (Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio), il grande ufficiale Crescenzo De Benedictis, classe 1932, ha passato le redini del sodalizio a Giorgio Romano, eletto nuovo presidente provinciale. Nel dicembre scorso, a malincuore, i componenti del Comitato direttivo hanno dovuto accogliere le dimissioni di De Benedictis che è stato per tanti anni presidente provinciale, consigliere provinciale a ha ricoperto importanti incarichi anche nelle file dell'Unms nazionale. Per ringraziarlo del lavoro svolto, con voto unanime, gli è stato conferito il titolo di presidente onorario: «È sempre stata una figura fondamentale per la sezione di Pordenone innanzitutto per averla costituita: prima, nel 1965, come sottosezione autonoma e, in seguito, nel 1968, come sezione provinciale, di cui lui fu il primo presidente, in concomitanza con la nascita della provincia di Pordenone».

Tra le tantissime attività portate avanti da De Benedictis figura la realizzazione del monumento intitolato Tra il bene e il male, collocato nei giardini di fronte al Palazzo di Giustizia. L'opera, realizzata dallo scultore Fiorenzo Bacci, fu fortemente voluta da De Benedictis che dovette superare tantissimi ostacoli burocratici prima di poterla inaugurare nel settembre 2002. La caparbietà e l'energia che hanno caratterizzato i 55 anni del suo governo hanno raggiunto l'apice nel momento in cui ha desiderato ardentemente dare forma tangibile a un simbolo di giustizia e memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di mafia, ricordando in primis il sacrificio di Falcone, Borsellino, Levatino, il generale Dalla Chiesa e più in generale di tutti gli agenti delle forze dell'ordine e servitori dello Stato. Per lui è fondamentale onorare e tener viva la memoria dei silenziosi e spesso ignorati caduti, per la tutela della legalità, nella difficile battaglia del bene contro il male.

«Il monumento spiegano i componenti del Direttivo Unms provinciale per noi rappresenta anche il luogo fisico dove dare vita ogni anno, il 9 maggio, alla commemorazione del Giornata della memoria per le vittime istituzionali (del terrorismo e delle stragi per mafia). De Benedictis lascia così un segno tangibile dell'operato della sezione Unms, non soltanto all'Unione nazionale ma soprattutto alla città di Pordenone che ha un simbolo davanti al quale i cittadini possono soffermarsi e rendere memoria a tutti quei servitori delle istituzioni che hanno perso la vita in servizio».

Il nuovo presidente Giorgio Romano darà continuità all'attività di De Benedictis, con il quale ha collaborato dal 2010.

