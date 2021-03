Nell'ambito dell'accordo Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità tra Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, sono stati selezionati ventidue progetti in tutta Italia a sostegno di alcune Diocesi che svolgono un'importante azione di contenimento dei bisogni sociali nei territori, soprattutto nell'attuale contesto. Con questo intervento, che riserva risorse per 1,5 milioni di euro, i progetti scelti riceveranno contributi utili a dare sollievo a persone e famiglie in difficoltà.

In Friuli Venezia Giulia è stato selezionato il progetto della Diocesi di Concordia Pordenone rivolto a potenziare il già presente Emporio Solidale con l'obiettivo di sostenere le famiglie beneficiarie attraverso l'ampliamento delle reti di socialità e sostegno. La finalità del progetto è la distribuzione di viveri per 200 persone in stato di bisogno, in particolare famiglie, anziani, persone sole, disabili, immigrati e richiedenti asilo.

Inoltre verranno valorizzate due realtà emergenti, il centro di riuso L'Intreccio che promuove un nuovo modello di recupero e riuso dei beni in un'ottica sostenibile e il laboratorio di sartoria sociale T-Essere.

