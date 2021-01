POLO LOGISTICO

PORDENONE Una sfida decisiva per il polo logistico di Pordenone che nei prossimi mesi potrebbe vedere triplicare il volume del traffico merci ferroviario. Il numero di treni diretti dall'Interporto verso diverse destinazioni europee (alcune, come quelle verso Germania e Olanda già consolidate nell'ultimo anno e mezzo) salirà gradualmente dai 15-20 fino ad arrivare alla cinquantina alla settimana. Un autentico boom. Di cui già si vedono i primi effetti: già per questa settimana, per esempio, i treni prenotati su Interporto sono 42. Hupac, la società che gestisce i traffici merci nell'hub logistico, ha programmato un forte ampliamento dell'attività: si tratterà di passare, come precisano dai vertici di Interporto, da un turno di lavoro quotidiano alle 24 H sette giorni su sette.

NUOVE ROTTE

La nuova sfida - dopo il recentissimo accordo con il Porto di Trieste per creare una linea diretta con lo scalo triestino a servizio dell'industria territoriale - arriva dall'interesse dimostrato (attraverso alcuni accordi) da alcune compagnie marittime internazionali che hanno deciso di puntare sul Nordest scegliendo proprio il polo pordenonese come nuovo hub per una serie di rotte. Come Germania, Inghilterra, Olanda, presto anche Polonia e Romania. Un interesse dettato dal fatto che Pordenone sta nel cuore di un sistema manifatturiero che comprende anche i territori di Treviso, Belluno, una parte di Venezia e la parte sud di Udine. Un bacino industriale potenzialmente enorme. Dove fare arrivare merci come semilavorati e componenti e fare ripartire i treni carichi anche di prodotti finiti. Un sistema che, una volta rodato, sarà anche in grado di rispondere alle attuali difficoltà di approvvigionamento di componenti di cui soffrono sia importanti realtà del legno-arredo che la stessa Electrolux, costretta negli ultimi mesi a fermare più volte le linee per assenza di materiale. Su questo fronte si sta già pensando a realizzare un magazzino-polmone delle merci per le aziende. Il nuovo scenario è figlio anche della pandemia e dalle maggiori difficoltà di spostamenti su gomma con confini europei più blindati e problemi di carattere sanitario. Con febbraio, dunque, è previsto un forte aumento delle attività nel polo logistico, a oggi 1.300 addetti tra diretti e indiretti, 70 aziende insediate e un giro d'affari di 500 milioni. «Abbiamo vinto la sfida di internazionalizzare l'Interporto. Il fatto che - sottolinea l'ad della società Giuseppe Bortolussi - importanti compagnie marittime guardino a Pordenone significa che è stata colta la nostra centralità rispetto a un bacino industriale enorme che ci poterà a crescere ancora in fretta».

INVESTIMENTI

Ed è per questo che - oltre agli investimenti già programmati di 13,5 milioni per un piazzale da 40mila metri, 4 binari per il parcheggio dei treni e il binario di 750 metri di manovra rispetto alla stazione ferroviaria - si auspica il progetto di potenziamento da parte di Rete ferroviaria italiana della linea Venezia-Udine-Tarvisio, serviranno una quindicina di milioni. Rispetto al 2020, la pandemia ha segnato un calo dei settori tradizionali, ma un'impennata nel medicale-farmaceutico e nell'e-commerce. Intanto, l'Its l'istituto di formazione insediato all'interno cresce con un secondo corso: sono 50 attualmente i ragazzi che studiano per diventare i manager della logistica.

