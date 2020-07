INTERPORTO

PORDENONE Nuova proroga di tre anni della convenzione del 2001 fra Comune e Interporto per la realizzazione del Pip (Piano insediamento produttivo) della Zona omogenea H1, che comprende alcuni interventi ancora da completare alla scadenza del Pip fra i quali il completamento delle opere di urbanizzazione che non era stato possibile realizzare poiché interferivano con il tracciato della bretella di raccordo autostradale fra la A28 e la statale 13, allora in fase di progettazione, e il completamento del centro intermodale.

LA PROROGA

La proroga è stata chiesta dalla società Interporto, con una relazione nella quale si evidenzia come i lavori per la realizzazione della bretella di collegamento tra l'autostrada A28 e la statale 13, il cui tracciato comporta modifiche all'assetto viario e ai parcheggi del Pip, siano ancora in corso e la loro ultimazione sia prevedibile per il 2022, così come non si è concluso neanche l'iter relativo alla procedura espropriativa, per il quale si attende la sentenza della Corte di cassazione. Quanto al completamento del Centro intermodale, alla fine del 2019 risulta completata la prima fase per la realizzazione dello scambio gomma-ferro con le caratteristiche a standard europeo, vale a dire con una lunghezza dei binari di 750 metri, costituito da un fascio di tre binari di presa/consegna elettrificati e quattro binari intermodali.

IL TERMINAL

Il terminal ha una superficie complessiva di 103mila metri quadrati, dei quali 20mila destinati ad area di presa e consegna e 75mila destinati a piazzale intermodale, ed è dotato di un fabbricato uso officina per la riparazione dei carri e locomotori e del Gate/uffici quale porta d'ingresso al Terminal. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, ha concesso finanziamenti per un importo di 13 milioni 500mila euro, da destinare alla realizzazione degli interventi necessari per il completamento dello sviluppo del terminal: l'allungamento dell'asta di manovra a 750 metri, il magazzino raccordato, un fascio di binari per la sosta dei carri, ulteriori parcheggi per la stazione dei mezzi in attesa di carico e scarico, l'ampliamento del piazzale intermodale e la posa delle vie di corsa per la gru a portale. Il programma degli investimenti, recepito dalla Regione all'atto dell'emissione dei decreti di concessione dei finanziamenti, inserito nella programmazione triennale 2020-2022 dei lavori pubblici approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevede l'ultimazione degli interventi entro la fine dell'anno 2021 e i collaudi nel 2022.

