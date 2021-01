INTERPORTO

PORDENONE Uno shuttle per collegare direttamente, su un percorso di 120 chilometri, l'Interporto di Pordenone e il Porto di Trieste, in grado di trasferire quotidianamente una settantina di container fra andata e ritorno. Si tratta del primo collegamento ferroviario fra le due strutture logistiche, che sarà sviluppato in virtù dell'accordo sottoscritto fra i due enti e Confindustria Alto Adriatico. Alla base dell'intesa, che dovrebbe essere operativa entro la metà di febbraio, c'è la necessità di implementare efficienti collegamenti ferroviari intermodali con il sistema portuale regionale, attraverso l'utilizzo di tutte le strutture logistiche regionali esistenti tra cui il Porto di Trieste, l'infrastruttura più importante nel Nordest del Paese per i traffici marittimi in import ed export in particolare per i traffici di container e intermodali di Uti (Unità di trasporto intermodale) e Interporto Pordenone, elemento catalizzatore logistico dell'area industriale del Pordenonese e delle province.

TRIESTE

Le ultime vicende del Porto di Trieste - premette il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti - rappresentano secondo noi un ulteriore elemento di grande internazionalizzazione della nostra realtà portuale e creano le premesse affinché esso diventi sempre più concorrenziale rispetto ai competitor del Nord Europa. La partnership riguarda noi, ma riguarda anche tutto il Nordest. Il Veneto orientale, in particolare, potrà trovare nella nostra portualità la soddisfazione ai suoi bisogni logistici. Ma puntare sul trasporto su rotaia è necessario anche in un'ottica green: fermo restando che poi ognuno opera come desidera, ossia su ferro o su gomma, le politiche europee si muovono tutte sul primo. Nel 2021 ha concluso la digitalizzazione dell'insieme del tessuto economico, logistica e formazione sarà l'asset vincente per il futuro dell'economia non solo di questa parte del Paese ma di tutto il Paese.

IL PROGETTO

Illustrato dall'amministratore delegato di Centro ingrosso Giuseppe Bortolussi, prevede la creazione di uno shuttle su un percorso di 120 chilometri: un tratto breve, che però insiste in un'area logisticamente felice rispetto ai Balcani, ai mercati occidentali e naturalmente alle aree contermini, Veneto in particolare. Sul treno viaggerà, per esempio, la componentistica proveniente da Oriente, ma all'Asia si guarda anche per l'export. Questo treno shuttle - ricorda - è stato concepito d'estate: ci abbiamo lavorato e finalmente, nel mese di ottobre, abbiamo avuto un incontro fra produttori e logistica che ha innescato una prima presa di coscienza, da cui poi è derivata la sinergia. Autorità portuale. Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D'Agostino ha ricordato come l'incremento di soggetti nella rete portuale di Trieste fa crescere il valore dei soggetti e della rete, è un concetto fondamentale della logistica dei trasporti. Secondo D'Agostino, inoltre, l'accordo si innesta perfettamente nel tema su cui il Porto, negli ultimi anni, ha investito parecchie risorse, vale a dire l'ospitalità garantita a flussi di traffico che in qualche modo parrebbero aver poco a che vedere col contesto territoriale: In questi anni ci siamo impegnati per permettere a quei flussi di creare economie di scala per lo sviluppo di servizi che sarebbero poi però dovuti diventare valore per le realtà esistenti sul territorio. Ed è stato così. Perché senza quei flussi oggi non saremmo in grado di comporre treni verso l'Europa. Essi ci consentono, al contrario, di creare realtà intermodali che mettiamo a disposizione del contesto produttivo del territorio.

Lara Zani

