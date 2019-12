Intercettati, stavano preparando un colpo: Così faccio di sicuro contenta mia moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PARTICOLARIPORDENONE Sono misurate le parole del questore Marco Odorisio, come pure quelle del dirigente della Squadra Mobile Francesco Mattioli. L'indagine che ha permesso di identificare e sgominare una banda di rapinatori, non è ancora terminata. E potrebbe riservare altri colpi di scena. Ma tra quel poco che emerge dalle strette maglie dell'inchiesta - sulla quale lavorano le Procure di Pordenone e Venezia - ci sono delle frasi che raccontano l'intenzione della banda di agire in tempi brevi. «Mangiamo il capitone per Natale», pochi...