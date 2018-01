Intanto Ginko e Diabolik braccano lo strangolatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIABOLIKO BARISONPORDENONE Una storia del Genio del crimine in due puntate, con i disegni di Emanuele Barison. Comincia a gennaio e finisce a febbraio. Come dire: un mese di suspance. Merito del doppio appuntamento con Cappio alla gola, l'albo dell'Astorina appena uscito in tutte le edicole d'Italia, e L'esca, che si potrà leggere dal primo febbraio. Oltre a Diabolik, il grande protagonista è Ginko. Anzi, si potrebbe dire che nella vicenda pesa più il ruolo dell'investigatore di quello del ladro per eccellenza. Su idea di Mario Gomboli e...