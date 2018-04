CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INSEGUIMENTOPORDENONE Guidava con la patente sospesa e per questo, quando gli agenti della Polizia locale in via Mestre gli hanno intimato l'alt, non si è fermato e ha cercato di fuggire con una manovra azzardata e pericolosa. Protagonista dell'episodio, un 47enne di origine sarda residente in città, a bordo di una Fiat Punto. La pattuglia, però, si è prontamente posta al suo inseguimento ed è riuscita a fermarlo. All'uomo è stato contestata la violazione dell'articolo 208 comma 6 del Codice della strada, con fermo del veicolo per tre...